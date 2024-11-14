У тому числі 3 тисячі жінок: скільки людей працюють у ТЦК в Україні

Серед них є також обмежено придатні

У Міноборони назвали кількість людей, які працюють у територіальних центрах комплектування по всій Україні. Ця інформація була оприлюднена у відповідь на пропозицію розпустити ТЦК та відправити військкомів на фронт.

"У ТЦК працює зараз 36 тисяч осіб, серед яких майже 7 тисяч – це цивільні. Також серед військових є обмежено придатні, чимало таких людей. Є близько 3 тисяч жінок", – розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 12 листопада, народні депутати презентували річний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у МОУ, ЗСУ, та інших військових формуваннях. Заступниця голови комісії — народна депутатка України від "Слуги народу" Юлія Яцик, розповіла, що ТСК пропонує "розформувати ТЦК як орган".

За її словами, з працівників ТЦК (військовослужбовців, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій) можна створити щонайменше 10 "повноцінних бригад". Яцик додала, що інформацію про загальну кількість співробітників ТЦК в Україні не можна розголошувати.

Як повідомляв "Телеграф", раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, чи зможуть відправити військкомів на фронт. За його словами, працівники ТЦК – це цивільні особи.