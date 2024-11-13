"Масштабні рішення": Сікорський анонсував велике обговорення країнами ЄС допомоги Україні

Сікорський припустив, що Дональд Трамп не буде скорочувати допомогу Україні

На Раді Європейського Союзу із закордонних справ, яка пройде наступного тижня, будуть обговорювати масштабні рішення щодо надання Україні допомоги. Наступна Рада може бути дуже "драматичною".

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN. Він зазначив, що буде обговорюватися питання того, скільки й чого країни ЄС можуть виділити Україні.

"Мають бути ухвалені або не ухвалені масштабні рішення про те, чи готові ми виділити реальні ресурси, такі як заморожені російські активи, для підтримки України", – сказав міністр.

Сікорський також припустив, що новообраний президент США Дональд Трамп не буде скорочувати допомогу Україні. На його думку, адміністрація Трампа не може дозволити собі катастрофічного провалу в Україні, подібного до провалу адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена в Афганістані.

"Оскільки, нагадаю, саме відчуття провалу в Афганістані обтяжувало адміністрацію Байдена. Тут ще не все вирішено. Я розмовляю з оточенням, найближчим до Дональда Трампу у сфері безпеки", – додав він.

Як повідомлялося раніше, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон оцінив плани Трампа щодо України. За його словами, Лондону, можливо, доведеться подумати про відправку військ до України.

Колишній держсекретар США у попередній адміністрації Трампа Майк Помпео розповів, що обраний президент не дозволить Росії захопити Україну. Він переконаний, що глава Білого дому розуміє, що це суперечить стратегічним інтересам США.