Аеропорти в Україні можуть знову запрацювати вже з 2025 року: що відомо

Україна рік працює над цим

В Україні планують поетапно і частково відкрити повітряний простір для цивільної авіації. Першим з аеропортів, який запрацює у цьому форманті, має стати Львів.

Про це пише Reuters, посилаючись на письмовий коментар державіації України. Проте початок цивільних польотів можливий буде лише "за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня і впровадження додаткових заходів безпеки"

Водночас державіація не називає жодних конкретних термінів часткового відкриття повітряного простору. За словами старшого партнера страхової компанії Marsh McLennan Кріспіна Еллісона, приблизно рік Україна активно обговорює та розглядає можливість відновлення авіаперельотів із європейськими авіаційними органами та авіакомпаніями.

"Якщо регулятори визнають це безпечним і буде ухвалене політичне рішення, страхова галузь готова підтримати ці зусилля щодо відновлення", — зазначив Еллісон.

Він акцентує, що запуск у 2025 році цілком можливий. Проте у цьому питанні головним є забезпечення безпеки повітряного простору. Наразі навколо цього вже проведено багато роботи, але деталі не розголошуються.

Зазначається, що Львівський аеропорт має відкритись першим, адже область, яка межує з Польщею, рідше піддається російським атакам порівняно з іншими регіонами України. Проте ризик посилення російських атак з відкриттям повітряного простору для цивільних польотів може зрости. Аеропорт у Львові має два термінали, до війни він міг обслуговувати до 3 тисяч пасажирів на годину.

Еллісон зауважив, що Marsh McLennan допомагає українському уряду створити страхову програму для покриття ризиків комерційної авіації. Компанія вже веде страхування суден, що перевозять вантажі через коридор у Чорному морі.

"Національні перевізники, лоукостери та українські авіакомпанії проявляють інтерес і розглядають можливість участі у цьому проєкті", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про п'ять компаній, які готові відновити польоти в Україну.