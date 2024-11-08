Хто стане №1? П'ять компаній готові відновити польоти в Україну

Наразі розглядають 2 аеропорти для відновлення польотів

Відновлення авіасполучення в Україні може розпочатися вже у січні 2025 року. Два аеропорти — "Бориспіль" та "Львів" — розглядають як потенційні хаби для перших рейсів. Страхові компанії надають перевагу львівському напрямку, натомість президент Володимир Зеленський наполягає на пріоритетності столичного "Борисполя". Така новина днями розлетілась по всьому медіапростору України.

Однак ще на початку листопада у Польщі без публічної трансляції було представлено дорожню карту відкриття повітряного простору в Україні. У її розробці, окрім Міністерства розвитку громад, взяли участь Посольство США в Україні, Державіаслужба, Державне підприємство обслуговування повітряного руху (Украерорух), Командування Повітряних Сил тощо.

Чи справді перспективи відновлення авіасполучення є реалістичними, і якими є механізми запровадження польотів, "Телеграфу" у бліц-інтерв’ю розповів Василь Шевченко, експерт із питань транспорту, колишній в.о. міністра транспорту та зв'язку України.

За його словами, хоча на зустрічі в Польщі керівник Украероруху Андрій Ярмак демонстрував схему з шістьма аеропортами, там були присутні представники лише двох — київського та львівського. Цікаво, що окрім аеропортів "Бориспіль", "Київ" (Жуляни) на карті були показані також аеропорти, розташовані неподалік до лінії бойового зіткнення — у Харкові, Запоріжжі та Одесі. Експерт пояснює: це не означає, що влада розглядала можливість відновлення польотів в них, але визнала, що стан їхніх злітно-посадкових смуг, терміналів й обладнання є задовільним.

Дорожня карта аеропортів

– Чи розглядав Украерорух введення в експлуатацію аеропорту в тиловому Ужгороді?

– Ужгородський аеропорт взагалі не будуть розглядати, адже він абсолютно не підходить. У нього дуже коротка злітно-посадкова смуга (лише 2000 м, тому розгін і набір висоти повітряних суден відбувається над територією сусідньої Словаччини. — Ред.), він не може приймати літаки Boeing-737 та Aerobus, і не має навігаційного забезпечення. Окрім того, щоб зробити його повноцінним, треба знести житлові будинки.

– Яку роль відігравало Посольство США в організації заходу щодо відновлення польотів в Україні?

– США виступили співорганізатором. Крім того, на зустрічі був присутній представник найбільшого страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Елліссон, який співпрацює з Україною безкоштовно.

Василь Шевченко наголошує: те, що безпосередні розпорядники коштів розглядають можливість відновлення польотів з України, — важлива новина. Окрім того, присутність на заході в Польщі представника командування Повітряних Сил в особі заступника командувача з авіації "Центр" Олега Захарчука — це позитив, тому що раніше військові жорстко заперечували можливість відновлення цивільних польотів.

– Які авіакомпанії можуть відновити польоти?

– Перші рейси можуть здійснити українські SkyUp та "Роза Вітрів" (інша назва — Windrose Airlines, куди було передано літаки компанії "Міжнародні авіалінії України", яку пов'язують зі скандальним бізнесменом Ігорем Коломойським. — Ред.), також Air Baltic та Wizz Air. Керівництво Ryanair раніше також висловлювало амбіції стати лідером на українському ринку після відновлення польотів. Гендиректор компанії приїжджав в Україну, і говорив: якщо польоти дозволять, то Ryanair стане №1 в Україні.

У четвер, 8 листопада, на 10-му Київському міжнародному економічному форумі Кріспін Еллісон розповів, що Львівський аеропорт для відновлення польотів виглядає привабливішим (від нього до кордону лише 7 хвилин), а "Бориспіль" розглядають лише через позицію президента України. Проте остаточного рішення ще немає.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в Уряді назвали головну умову щодо відкриття повітряного простору України. Країна веде консультації з американськими та європейськими регуляторами.