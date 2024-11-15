"Бориспіль" в особливій небезпеці. Чому Україні ще рано відкривати аеропорти

Головною перешкодою є неможливість гарантувати безпеку пасажирів

Відновити пасажирське авіасполучення в Україні наразі неможливо. Про це заявив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

Відповідну заяву зробив у коментарі OBOZ.UA. За словами експерта, головною перешкодою є неможливість гарантувати безпеку пасажирів.

Існуючі протоколи безпеки передбачають 90-секундний норматив для евакуації пасажирів з літака, зауважив експерт. Однак балістична ракета з території Брянської області може досягти "Борисполя" всього за 2 хвилини після виявлення, що робить ефективну евакуацію практично неможливою.

"Після цього потрібно добігти до укриття, зачекати на всіх, хто туди добіг, і зачинити двері. А ракета (балістична. – Ред.) з Брянської області максимально через дві хвилини після її виявлення – вона теж не відразу після пуску буде виявлена, там кілька десятків секунд пройде – прилетить за дві хвилини до "Борисполя", – підрахував фахівець.

Хоча у випадку з крилатими ракетами час на евакуацію збільшується до 5-10 хвилин, загроза від балістичних ракет залишається критичною. Експерт також спростував можливість створення захищеного повітряного коридору від західного кордону до столичного аеропорту.

"Це якщо під землею вирити… ці варіанти просто нереальні", – упевнений фахівець.

Ключовою проблемою також є позиція страхових компаній. Вони готові розглянути страхування авіаперевезень лише за умови повного захисту українського повітряного простору від російських ракет та безпілотників. За словами Романенка, попередні переговори вказують на можливість відновлення страхування не раніше січня, і тільки при забезпеченні повної безпеки повітряного простору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що перші польоти з українських аеропортів можуть відновитися вже до кінця 2024 року.