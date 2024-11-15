Аэропорты в Украине могут снова заработать уже с 2025 года: что известно

Украина год работает над этим

В Украине планируют поэтапно и частично открыть воздушное пространство для гражданской авиации. Первым из аэропортов, который заработает в этом форманте, должен стать Львов.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на письменный комментарий госавиации Украины. Однако начало гражданских полетов возможно будет только "при оценке рисков и их снижении до приемлемого уровня и внедрении дополнительных мер безопасности".

В то же время, госавиация не называет никаких конкретных сроков частичного открытия воздушного пространства. По словам старшего партнера страховой компании Marsh McLennan Криспина Эллисона, около года Украина активно обсуждает и рассматривает возможность возобновления авиаперелетов с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями.

"Если регуляторы сочтут это безопасным и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать эти усилия по восстановлению", — отметил Эллисон.

Он акцентирует, что запуск в 2025 году вполне возможен. Однако в этом вопросе главным является обеспечение безопасности воздушного пространства.

Отмечается, что Львовский аэропорт должен открыться первым, ведь область, граничащая с Польшей, реже подвергается российским атакам по сравнению с другими регионами Украины. Однако риск усиления российских атак с открытием воздушного пространства для гражданских полетов может возрасти. Аэропорт во Львове имеет два терминала, до войны он мог обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час.

Эллисон заметил, что Marsh McLennan помогает украинскому правительству создать страховую программу для покрытия рисков коммерческой авиации. Компания уже ведет страхование судов, перевозящих грузы через коридор в Черном море.

"Национальные перевозчики, лоукостеры и украинские авиакомпании проявляют интерес и рассматривают возможность участия в этом проекте", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти компаниях, которые готовы возобновить полеты в Украину.

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