Київська мерія оголосила мільярдний тендер на будівництво дороги до закритого аеропорту

Історія цього проєкту почалася у 2010 році в рамках підготовки до "Євро-2012"

У пʼятницю, 1 листопада, зі ЗМІ стало відомо, що КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" оголосила тендери на проєктування та будівництво першої черги дороги до закритого аеропорту "Київ". Загальна сума якого становить 1,56 млрд грн.

На це звернули увагу журналісти видання "Наші гроші". У матеріалі йдеться, що дорога пролягатиме від проспекту Валерія Лобановського, біля примикання вулиці Володимира Брожка, до міжнародного аеропорту "Київ".

Згідно з проєктом, який КМДА перезатвердила у вересні 2023 року, загальна довжина ділянки складатиме 4,3 км. Зараз у системі Prozorro оголосили тендери на проєктування та будівництво першої черги дороги протяжністю 2,8 км.

Очікувана вартість проєктних робіт становить 7 380 938 грн. А будівництво, попередньо, обійдеться у 1 556 923 652 грн.

Сама дорога матиме дві смуги в кожному напрямку та смугу безпеки. Також облаштують велосмугу, місцеві проїзди, кілька світлофорів, шумозахисні екрани, підпірні стінки та один критий надземний перехід (міст) довжиною 27 м, оснащений ліфтами. Завершити прокладання дороги мають до 30 червня 2026 року.

Друга черга будівництва — це ділянка довжиною 1,5 км дороги з однією смугою в кожному напрямку. Тендери по ній завершились ще восени 2023 року. Проєктування цієї ділянки коштує у 1,22 млн грн, а самі будівельні роботи — 135,94 млн грн.

Журналісти пишуть, що історія цього проєкту почалася у 2010 році в рамках підготовки до "Євро-2012". Первинний договір на будівельні роботи уклали з ПрАТ "Укратоменергобуд" на 174,35 млн грн у квітні 2010 року за результатами закупівлі "у одного учасника", погодженої Нацагенством з питань Євро-2012. Тоді дорогу довжиною 3,5 км мали збудувати до березня 2012 року. В 2017 році "Укратоменергобуд" за переговорною процедурою отримав ще один підряд на додаткові будівельні роботи вартістю 200,55 млн грн. Але зрештою з них виплатили 137,69 млн грн.

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