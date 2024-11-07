В Україні збираються відкрити аеропорти та дозволити польоти авіації

Заборону на польоти літаків можуть зняти найближчим часом

Представник компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що Україна може відновити польоти літаків цивільної авіації в одному зі своїх аеропортів вже найближчим часом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Заява Еллісона прозвучала під час 10-го Київського міжнародного економічного форуму. Польоти літаків можуть відновити з аеропорту "Львів" чи "Бориспіль" під Києвом.

Еллісон додав, що йдеться про п’ять чи шість авіакомпаній, які, за його словами, захочуть літати з України.

Представник компанії вважає, що забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки літатимуть з аеропорту "Львів". Водночас, президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб перші літаки почали літати з Борисполя.

Еллісон аргументує свою позицію тим, що від аеропорту "Львів" до повітряного простору сусідньої Польщі – лише 7 хвилин часу. Проте остаточне рішення ухвалюватимуть в Офісі президента України: воно залежатиме від роботи ППО та загальної ситуації з безпекою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ще у січні 2024 року в Офісі президента розглядали можливість відновити вильоти з Києва та Львова.