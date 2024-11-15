Нардеп Шевченко надерзил корреспонденту "Телеграфа" на вопрос о Лукашенко (видео)

Подозреваемый ныне в зале суда

Нардеп Евгений Шевченко, подозреваемый в госизмене, сегодня явился в суд, где, вероятно, ему должны избрать ему меру пресечения. Во время разговора с журналистами он начал грубо отвечать.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с подозреваемым и спросил у него, является ли президент Белоруссии Александр Лукашенко врагом для Украины. Шевченко не очень охотно отвечал, но и успел грубо высказаться.

"Конечно, он враг нашего государства. А что здесь такого? Вы этого не знаете?", — отвечает вопросом Шевченко.

Ян Доброносов поинтересовался, почему тогда нардеп ездил к нему. Похоже, этот вопрос разгневал Шевченко и он грубо высказался в сторону корреспондента.

"Это уже не ваше дело", — прокомментировал подозреваемый и перестал общаться с представителями СМИ.

Следует отметить, что на днях корреспондент "Телеграфа" напомнил, что до полномасштабного вторжения Шевченко принес в парламент белорусский флаг и вспомнил, что в тот день нардеп ему угрожал.

Что предшествовало

Шевченко известен своей пророссийской позицией еще до полномасштабного российского вторжения и негативного отношения к Революции достоинства. Неоднократно был гостем телеэфиров канала запрещенного канала "112 Украина" и принимал участие в прямых включениях на российских пропагандистских телеканалах.

В 2020 году он приветствовал белорусского диктатора Александра Лукашенко с переизбранием на выборах. Сам нардеп ранее заявлял, что является "агентом разведки". При этом руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтверждал, что Шевченко действительно помогал в контактах с Лукашенко.

Впрочем, недавно из-за высказываний Шевченко разразился скандал. В своем сообщении в Telegram он призвал президента Украины к переговорам с РФ. Также нардеп заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу и Джей Ди Венсу "с содействием в прекращении авторитаризма и диктатуры в политической жизни Украины".

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что некоторые народные депутаты "запутались" в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего Украины.

Подозрение в государственной измене народному депутату объявили 14 ноября. Правоохранители провели комплексную психолого-лингвистическую и военную экспертизы, которые подтвердили, что Шевченко начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения.

Ранее Телеграф писал, что нардеп Шевченко в суде поцеловался с другим нардепом.