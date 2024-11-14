Підозру у держзраді отримав чинний нардеп: скільки йому світить (фото)

Співпрацювати з ворожою країною він почав ще до війни

У четвер, 14 листопада, чинному нардепу повідомлено про підозру у держзраді. Офіційно його ім'я не називають, але радник ОП Сергій Лещенко каже, що йдеться про нардепа Євгена Шевченка.

Він завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Про це повідомляє Державне бюро розслідування (ДБР).

"Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Російської федерації з території республіки Білорусь", — повідомляє ДБР.

За даними слідства, Шевченко неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Він за протекцією Лукашенка та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками Білорусі, зокрема на ринку електроенергії та міндобрив. Ці товари вони завозили в Україну через Європу і продавали вище ринкової ціни. Але у Білорусі вони їх отримували за заниженими цінами.

ДБР встановило, що це дозволило депутату за пів року отримати 1,5 млн євро чистого прибутку. Проте в Україну Шевченко зміг перевести лише 500 тисяч євро. Інші гроші "зависли" через блокування сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків.

На суму отриманого прибутку нардеп придбав та оформив на родичів три елітних авто.

Євгену Шевченку оголосили підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп Шевченко накинувся на відомих волонтерів через депутата-втікача Артема Дмитрука.