Покарали? З колишньої "ОПЗЖ" виключили нардепа після голосування за заборону РПЦ, про кого мова

Нардеп пояснив свою позицію

Депутатська група "Платформа за життя та мир", заснована вихідцями з "ОПЗЖ", виключила зі свого складу нардепа Юрія Загороднього. Він був єдиним серед усіх своїх однопартійців, хто підтримав закон про заборону діяльності на території України релігійних організацій, у тому числі пов’язаних із РФ (у народі цей документ ще називають "про заборону УПЦ МП").

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, виключення Загороднього із партії сталося сьогодні, 22 серпня. Стверджується, що таке рішення було ухвалено саме через його позицію щодо голосування за закон.

При цьому, як каже Загордоній, про своє виключення він сам дізнався лише із соціальних мереж.

Нардеп пояснив своє голосування за заборону РПЦ так:

"Це не про віру, а про національну безпеку", — передає Гончаренко слова Загороднього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко в Україні можуть ліквідувати УПЦ МП.