Мужские имена, от которых отчество может быть несколько - Миколам стоит выбрать
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В украинском языке есть 5 имен, где отчество может быть разное
Превращение мужских имен в отчество может быть непростой задачей. Иногда случаются ошибки даже в официальных документах. Среди имен с которыми часто ошибаются – мужское имя Олексій. Однако не отстает от него и Микола, а все из-за двух разных форм имени, которые до сих пор параллельно существуют.
Электронный образовательный портал сообщает, что от имени Микола могут быть образованы два вида отчества в мужской форме — это Миколайович и Миколович. Эта норма закрепилась в украинской бюрократической практике, но так было не всегда. Миколайович и Миколаївна — это отчество от более традиционной церковной формы имени Миколай. Людей, имеющих такое имя в Украине почти 5000. Поразительно больше людей имеющих имя Микола — более 950 000. До этого имени раньше использовалось отчество Миколович и Миколівна.
Также есть более редкие имена, от которых можно образовать двойное отчество. Это Хома (72 человека), Лука (408 мужчин), Савва (803 гражданина Украины) и Кузьма (901 человек). Такие данные приводит портал "Рідні". Отметим, что некоторые из этих имен в последнее время стали снова популярнее.
- От Хома — Хомич и Хомович,
- от Лука — Лукич и Лукович,
- от Савва — Савич и Савович,
- от Кузьма – Кузьмич и Кузьмович.
Такое двойное образование отчество объясняется использованием в украинском языке для этого суффиксов -ович или -ич ( -іч ). Для женщин используются -івна ( -ївна ).
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