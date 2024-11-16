Про Трампа, обстріли, переговори і не тільки: 7 головних заяв Зеленського з нового інтерв’ю

Ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась

Про очікування від президентства Трампа, перемовини з Росією та поточну ситуацію на фронті. Президент Володимир Зеленський зробив низку цікавих заяв у студії "Українське радіо".

Лідер держави завітав до мовників з нагоди сторіччя від дня створення радіостанції, де дав інтерв’ю журналістам Дмитру Хоркіну та Олені Ремовській. За словами Зеленського, своєчасна децентралізація енергетичної мережі нині дозволяє всім українцям залишатися на зв’язку, слідкувати за новинами в інтернеті, по телебаченню чи радіо і не переживати про загрозу блекаутів, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

"Нас складно вразити, хоча поки війна не закінчиться, припускати, що все буде спокійно — не можна. В будь-якому випадку децентралізація енергетики, зв’язку, логістики… Ця децентралізація на іншому рівні, ніж минулого року чи позаминулого, коли були блекаути, коли було дійсно складно…", — мовив президент.

І хоч війна досі не закінчилися, ми одне одного бачимо і чуємо, ми використовуємо мобільний зв’язок, інтернет-зв’язок, у нас все це є, додав Зеленський. Щодо стану енергетичної системи, то за словами Зеленського, продовжується робота над поліпшенням протиповітряної оборони і робота ця багато у чому успішна. Проте деталі лідер країни, зі зрозумілих причин, не навів.

Водночас, росіяни не полишають надій занурити Україну, якщо не у суцільний блекаут, то хоча б частковий. З початку похолодання, ворог відновив спроби завдати ударів по українській енергетиці і, вочевидь, продовжить це робити.

"Розвідка щоденно працює, в щоденному контакті. Ми розуміємо, що росіяни можуть зробити. Вони продовжують атаки, комбіновані атаки, накопичують свої сили, накопичують виробництво для того, щоб посилити страх серед людей, посилити незадоволення", — мовив президент.

Як зауважив глава держави, нині Україна готова до таких атак, принаймні у тому, що стосується кількості домовленостей щодо ракет для ППО.

"Ми знаходимося зараз в дуже непоганому положенні", — зауважив президент.

Союзники Росії у війні проти України

Поговорили і про союзників Росії у війні проти України. На думку президента країни, участь Ірану у війні аж ніяк не можна вважати пасивною. Якщо КНДР нині можна назвати ледь не відкритим союзником, аде крім зброї вони відправили і своїх військових, то Іран так само бере участь у війні.

Продаж росіянам "шахедів" це не просто про бізнес. Іран продав ліцензію на виготовлення їх у Росії, Іран надіслав своїх фахівців, щоб навчити росіян запускати свої безпілотники. Це про війну, не про бізнес.

"Це є зброя, це є участь у війні. Іран є активним учасником цієї війни проти України, проти нашої незалежності. Вони навчили керувати дронами, вони були під час запуску перших вбивчих шахедів, які забрали життя мирних українців. Вони брали активну участь", — підкреслив президент.

"Що стосується КНДР — тут і артилерія, як мінімум 3,5 млн снарядів вони передали, далі вони передавали ракети… На сьогодні більш як 11 тис. військових Північної Кореї знаходяться на території РФ. Більшість з них вже в Курській області. Як піде далі, залежить від того, як реагуватиме світ. Проте світ реагує недостатньо швидко", — додав Зеленський.

Про позицію Трампа та переговори з РФ

За результатами виборів у США, наступним президентом стане Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про необхідність переговорів України з Росією. В інтерв’ю "Українському радіо" президент заявив, що нині, за умов поточної ситуації вони стали б програшними для України.

"Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з убивцею в умовах, у яких зараз, не посилені деякими важливими елементами — це на вході програшний статус для України. Це не про справедливе закінчення війни і не про справедливий мир. Безумовно в слабкій ситуації, нема що робити на цих переговорах", — підкреслив Зеленський і одразу додав, що позиція президента Трампа дуже важлива, так само як і важливий настрій Америки до України.

"Америка повинна зберегти позицію, що Росія — агресор, що вона порушила нашу територіальну цілісність, міжнародне право. Це один із пунктів, який важливий для будь-якого майданчика перемовин. А ще повинні бути елементи нашого Плану перемоги. Для нас перемога — сильна Україна. В дипломатії чи на полі бою — це друге питання. Перше — сильна Україна. Вона повинна бути сильною для будь-якої дипломатії", — мовив президент.

Водночас, США залишаються не простими посередниками, а країною, яка надає величезні обсяги допомоги. Проте, за словами президента, попри можливості до спонукання України до переговорів, Трамп цього не робить.

"Ми — незалежна країна. Здається, і наш народ, і я особисто в перемовинах і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами довів, що з нами риторика "сідай і слухай" не працює. Вони розуміють, про що говорять, з якою країною і з яким президентом. І тому такої тональності, атмосфери в розмові немає. Це важливо, бо інакше — це бути заздалегідь у слабкій ситуації в діалозі — чи то з Путіним, чи не з Путіним, вже не важливо з ким", — заявив президент.

На питання про можливі умови переговорів Зеленський зазначив, що Україна не піде на капітуляційні умови і серйозно розглядатиме тільки конструктивний діалог з лідерами, які повністю виконують свої повноваження.

Про міжнародну допомогу

Президент наголосив на значній підтримці, отриманій від США та Європи, але зауважив, що частина обіцяної допомоги не надійшла.

"Безумовно, ми вдячні двопартійній підтримці. І демократи, і республіканці загалом проголосували 175 чи 177 мільярдів доларів США тієї чи іншої допомоги. Якби ви мене запитали, скільки ми з цього отримали — я б в деталі не пішов би, тільки сказав: половину ми не отримали. Це важливий елемент, коли говоримо, як і хто нам допомагає. Я до того, що Європа допомогла не менше", — мовив президент.

Крім того, за словами президента, США та Європа отримали унікальний досвід завдяки підтримці України.

"США наростили виробництво, свої склади, потужність своєї армії. На прикладі іншої нації здобули для себе досвід. І європейці також", — підкреслив Зеленський.

Про мобілізацію та виклики для війська

Зеленський визнав, що виконання закону про мобілізацію йде непросто. За його словами, закони існують для того, щоб жити за правилами. Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім — представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати.

"Війна — це виклик, мобілізація — це виклик, бронювання — це виклик. Треба знайти баланс, щоб не втратити єдність у війську і в суспільстві. Бо іноді зв'язок між людьми, інституціями — втрачений. І в такі кричущі моменти, кризові, авжеж я повинен включатися. Я це роблю", — мовив президент.

Президент також звернув увагу на важливість ротації для збереження боєздатності військ.

"На сході стоять бригади, у яких хлопці довго воюють. Дуже сильні бригади. Потрібна їхня ротація. На їхні місця повинні приходити інші бригади. Уявіть, вони не укомплектовані. Просто кинути їх, як м'ясо? Як "рускі"? Ніхто цього не хоче", — мовив президент.

Щодо демобілізації, Зеленський закликав до чіткої законодавчої бази, яка дасть зрозумілі відповіді військовим, скільки вони служитимуть.

"Війна нестерпна в цілому. Але я не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ тощо. Різні причини, різні люди, різне ставлення. Але в більшості армія — сильна, в більшості люди — героїчні. І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії", — мовив президент.

Про українське озброєння

Президент підкреслив значні досягнення в оборонному секторі України та підкреслив, що українська армія на сьогодні — напевно, одна з найпотужніших у світі.

"За майже три роки зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що ми точно технологічно найсильніші в Європі. Що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби — тут ми ще не досягли високих результатів. Але вони є. У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі — морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", — наголосив Зеленський.

Про ситуацію на фронті

Лідер країни визнав складну ситуацію на сході, де росіяни здійснюють поступове просування. За словами лідера країни, така ситуація склалася з різних причин.

"Наповнення наших бригад підготовленими людьми, наповнення і комплектація бригад зброєю – усі ці процеси були достатньо повільні. Не можна просто наповнювати людьми бригаду, якщо вона чекає на ту чи іншу зброю. Ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі", — розповів президент.

Через це деяким бригадам доводиться відступати.

"Росіяни стріляють КАБами, бомблять. Руйнується все навколо. Хлопці запитують, чи можна їм робити кроки назад, — військове керівництво каже: "Так". Тому що це наша загальна позиція: передусім — людина, а потім — земля", — заявив Зеленський.

Водночас, за словами президента, ніхто не створював нові бригади при недоукомплектованих старих.

"Були створені підрозділи резерву. Всі ці розмови про нові бригади — щоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її "новою". Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад", — підкреслив президент.

На питання про те, до чого готуватися найближчим часом на фронті, Зеленський відповів, що просування росіян має знизитися.

"У них втрат — 1,5-2 тисячі на день, поранених і вбитих. Вони не можуть постійно просуватись із такими втратами. І на деяких напрямках вже видно, як уповільнилось просування. Зараз, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади, які ми так довго чекаємо", — заявив Зеленський.

Водночас він нагадав, що Україна воює з державою, яка вважає своїх громадян за м’ясо і не рахується з втратами.

"З нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо", — насамкінець підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову Канцлера Німеччини Олафа Шольца та лідера Кремля Володимира Путіна. На його думку – це скринька Пандори.