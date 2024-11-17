Закінчиться найближчим часом? Прем’єр Канади заінтригував заявою щодо війни в Україні

Він не проти прямих контактів з Путіним

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити безпосередньо з Володимиром Путіним у п’ятницю, 15 листопада. На його думку, для припинення війни знадобиться певна взаємодія з президентом Росії.

Як пише Bloomberg, деякі європейські чиновники не погодилися з рішенням Шольца. Вони стверджують, що воно демонструє слабкість і мало вплине на Путіна.

Своєю чергою Трюдо вважає, що було б добре мати відкриту лінію зв’язку з Путіним. Водночас він заявив, що Канада та її союзники все ще тісно співпрацюють із Зеленським.

"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не згодні. Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Володимира Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час", — сказав він.

Він також сказав, що Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення конфлікту. Трюдо заявив, що "можливо, є періоди, коли це може статися в найближчі місяці", не уточнюючи подробиць. За його словами, припинення війни на умовах України вимагатиме підтримки США під час приходу адміністрації Дональда Трампа.

"Давайте також будемо дуже відверті: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову Сполучених Штатів від підтримки України", — сказав Трюдо.

Нагадаємо, у пʼятницю, 15 листопада, Шольц та Путін провели телефону розмову. Це їх була перша комунікація телефоном за два роки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю телефонну розмову. На його думку, Росія заслуговує на ізоляцію, а розмова була "саме тим, чого Путін давно хотів".