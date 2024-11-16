Чи може виїхати за кордон чоловік з інвалідністю ІІІ групи

Потрібно зібрати пакет необхідних документів

Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловіками з 18 до 60 років заборонено виїжджати з України. Однак деякі категорії громадян можуть законно перетнути кордон.

Це стосується чоловіків з інвалідністю, зокрема ІІІ групи. Адвокатка "Ario Law Firm" Надія Грищенко для "Факти ICTV" розповіла, як таким особа виїхати за кордон.

Юристка зазначила, що Закон про мобілізацію та мобілізаційну підготову, який набув чинності 18 травня 2024 року, не змінив правил виїзду з держави, однак є нюанси. Згідно з пунктом 21 Правил перетинання державного кордону, під час дії воєнного стану право виїзду за кордон мають чоловіки з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи. Але їм потрібно підтвердити свій статус відповідними документами.

Прикордонники можуть попросити документи, що підтверджують наявність інвалідності, а також документи, які свідчать про зняття з військового обліку. Це можуть бути довідки з військово-лікарської комісії, відмітки у військовому квитку або інші офіційні документи.

Адвокатка Надія Грищенко підкреслює, що навіть за наявності всіх необхідних документів остаточне рішення про перетин кордону приймають співробітники ДПСУ . Вони аналізують надані папери й оцінюють обставини кожної ситуації.

Нагадуємо, що виїхати за кордон можуть чоловіки, яких визнали тимчасово непридатними. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані, які потребують хірургічного втручання, можуть отримати відстрочку на кілька місяців для операції та подальшої реабілітації. Протягом цього часу вони мають право на виїзд за кордон.

Це підтверджується відповідними медичними документами, а дозвіл на виїзд за межі України регулюється пунктом 2-6 Правил перетину кордону громадянами України.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може законно виїхати за кордон під час війни. Деякі спеціалісти мають право виїжджати з України.