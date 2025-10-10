Кличко звернувся до киян із тривожними словами: про що він попередив

Мер Києва закликав готуватися до життя без світла, води та опалення

Найближчими днями після нічних ударів по енергетиці Україні варто очікувати на нову атаку росіян. Тому треба максимально підготуватися, зокрема зробити запаси води та харчових продуктів.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у своєму тривожному зверненні до киян. Він також розповів, яка ситуація зараз у столиці.

Міський голова наголосив на тому, що ситуація залишається складною. Він закликав киян не займатися самозаспокоєнням, бо ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку, написав Кличко.

"Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги", – закликав мер Києва.

За його словами, зараз запроваджені екстрені відключення електрики в більшості областей країни, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак.

"З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам", – написав Кличко.

Він додав, що роботу систему водопостачання відновили, вона працює в штатному режимі. Але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах через те, що не працюють насоси підвищення тиску.

Нагадаємо, під час обстрілу Києва 10 жовтня ракети пошкодили об’єкти критичної інфраструктури. Лівобережна частина Києвапротягом довгого часу залишалася без світла. Колишній міністр з питань житлово-комунального господарства та народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що в Києві буде достатньо прогнозований дефіцит електроенергії, який може покриватися за рахунок єдиної енергосистеми, якщо не буде мережевих проблем.