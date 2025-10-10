Трансформатори не захистили? Нардеп розповів про фатальну помилку влади Києва, у КМДА відповіли

Вартість укриття для одного трансформатора десь 50 млн грн

Російська атака по Україні, а особливо по Києву, показала, що елекрогенеруючі системи не захищені потрібним чином. Чомусь на четвертий рік війни й досі немає укриттів, які б захищали трансформатори.

Що треба знати:

Внаслідок російської атаки по Києву постраждали трансформатори

Відповідальність за це лежить не тільки на міській владі

На 4 рік війни в Україні так і не реалізували надійний захист електросистем від ударів

Як розповів "Телеграфу" Олексій Кучеренко, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства та народний депутат, російська атака 10 жовтня показала, що насправді енергосистеми Києва не готові до ударів РФ. Особливо якщо говорити про ТЕЦ та трансформатори.

"Постраждали, дійсно, трансформатори. Вони не захищені ці блочні трансформатори. В мене тут претензії не стільки до керівництва Київтеплоенерго, скільки до власника, до міста", — каже Кучеренко.

За його словами, ці люди добре усвідомлювали відповідальність, але не зробили як слід. Теж саме можна сказати й про уряд, адже Кучеренко вже не один раз аналізував неправильно розподілений бюджет. Звісно, за словами депутата, удар 10 жовтня був потужним, були пропуски балістики і прильоти, але ймовірніше ППО зробила усе можливе, чого сказати про захист трансформаторів на ТЕЦ не можна.

Кучеренко наголошує, що зараз Київ чітко бачить наскільки відчутними можуть бити удари РФ по енергетиці. Проте чомусь трансформатори на ТЕЦ не були захищені на потрібному рівні.

"Невже за 3,5 роки війни не можна було захистити їх? Збудувати якісь наземні конструкції. Якби на трансформаторах був захист, то можна було б говорити: "Ми зробили все, що могли". Але ж цього не зробили в цій ситуації", — додає нардеп.

Резюмуючи він наголосив, що, так, пропуски балістики були, її удари принесли значні збитки, але трансформатори залишались незахищеними роками, і за це мають відповідати як місто, так і уряд. При цьому вартість укриття для одного трансформатора десь 50 млн грн, каже Кучеренко.

Що кажуть у КМДА

Як повідомили в адміністрації, відсутність захисту на київських ТЕЦ — неправдива інформація. Адже столичні теплоелектроцентралі мають необхідний захист першого етапу, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ.

"Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності. Столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки", — йдеться у повідомленні.

