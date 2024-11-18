Дали задню? У Франції зробили нову заяву щодо дозволу на удари по Росії

"Телеграф" показав фотодоказ

У понеділок, 18 листопада, видання Le Figaro, яке повідомило, що Франція і Велика Британія дозволили Україні бити вглиб Росії ракетами SCALP/Storm Shadow, видалило цю інформацію. У матеріалі розмістили іншу інформацію.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на Le Figaro. Фразу про те, що Британія й Франція дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow, було замінено на те, що "у канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон (президент Франції, — ред.) висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року".

У тому ж числі на публікації стоїть позначка "оновлено".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після прибуття на зустріч глав МЗС ЄС у Брюсселі заявив, що Париж не змінював своєї позиції щодо ударів французькими ракетами вглиб РФ, така можливість розглядається

"Ви чули, що сказав президент Франції Емманюель Макрон у травні під час поїздки до ФРН. Тоді було заявлено, що ми розглянули б такий варіант щодо вирішення ударів по об'єктах, звідки росіяни здійснюють агресію щодо української території. Так що нічого нового з цього питання", — сказав міністр закордонних справ Франції.

Що було в матеріалі статті

Президент США Джо Байден дозволив використання тактичних балістичних ракет ATACMS російською територією. Одразу після цього з’явилася інформація про те, що аналогічний дозвіл Україна отримала і від Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

"Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території Росії за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow", — йшлося у повідомленні.

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