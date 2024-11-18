"Халатне відношення" чи "недбале ставлення"? Як уникнути типової мовної помилки
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Коли вживати "ставлення", а коли "відношення"
Щодня мільйони українців використовують у своєму мовленні кальки з російської мови. Вислів "халатне відношення" – одна з них.
"Телеграф" з'ясував, чому це помилка та як говорити правильно українською. Ажее правильне слововживання допомагає зберегти самобутність української мови.
У сучасній українській мові слово "відношення" часто вживають неправильно через вплив російської. Особливо це помітно у словосполученні "халатне відношення", яке є калькою з російського "халатное отношение". Правильний український відповідник – "недбале ставлення".
Коли вживаємо "відношення"?
Слово "відношення" в українській мові має чітко окреслену сферу вживання:
- математичні відношення (2:4),
- документи (службові відношення),
- взаємозв'язки між предметами чи явищами.
- у значенні "стосунок до чогось".
Коли вживаємо "ставлення"?
"Ставлення" використовуємо, коли йдеться про:
- почуття до когось,
- характер поводження з кимось,
- свідому оцінку чогось,
- турботу про щось.
Типові помилки та їх виправлення
- Халатне відношення до роботи – недбале ставлення до роботи;
- Добре відношення до колег – добре ставлення до колег;
- Негативне відношення до проблеми – негативне ставлення до проблеми;
- Байдуже відношення до навчання – байдуже ставлення до навчання.
Як запам'ятати?
Простий спосіб: якщо йдеться про емоції, оцінку чи характер поведінки – використовуйте слово "ставлення". Слово "відношення" залиште для математики та формальних зв'язків між предметами.
Використання правильних мовних конструкцій робить наше мовлення не лише грамотним, але й красивим. Тож наступного разу, коли захочете сказати про чиєсь "халатне відношення", згадайте, що правильно буде "недбале ставлення".
Раніше "Телеграф" розповідав, що "виключення" – це також калька з російської, якої треба уникати. Воно доречне, коли йдеться про дію, пов'язану з дієсловом "виключити".