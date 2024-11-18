"Халатне відношення" чи "недбале ставлення"? Як уникнути типової мовної помилки

Коли вживати "ставлення", а коли "відношення"

Щодня мільйони українців використовують у своєму мовленні кальки з російської мови. Вислів "халатне відношення" – одна з них.

"Телеграф" з'ясував, чому це помилка та як говорити правильно українською. Ажее правильне слововживання допомагає зберегти самобутність української мови.

У сучасній українській мові слово "відношення" часто вживають неправильно через вплив російської. Особливо це помітно у словосполученні "халатне відношення", яке є калькою з російського "халатное отношение". Правильний український відповідник – "недбале ставлення".

Коли вживаємо "відношення"?

Слово "відношення" в українській мові має чітко окреслену сферу вживання:

математичні відношення (2:4),

документи (службові відношення),

взаємозв'язки між предметами чи явищами.

у значенні "стосунок до чогось".

Коли вживаємо "ставлення"?

"Ставлення" використовуємо, коли йдеться про:

почуття до когось,

характер поводження з кимось,

свідому оцінку чогось,

турботу про щось.

Типові помилки та їх виправлення

Халатне відношення до роботи – недбале ставлення до роботи;

Добре відношення до колег – добре ставлення до колег;

Негативне відношення до проблеми – негативне ставлення до проблеми;

Байдуже відношення до навчання – байдуже ставлення до навчання.

Як запам'ятати?

Простий спосіб: якщо йдеться про емоції, оцінку чи характер поведінки – використовуйте слово "ставлення". Слово "відношення" залиште для математики та формальних зв'язків між предметами.

Використання правильних мовних конструкцій робить наше мовлення не лише грамотним, але й красивим. Тож наступного разу, коли захочете сказати про чиєсь "халатне відношення", згадайте, що правильно буде "недбале ставлення".

Раніше "Телеграф" розповідав, що "виключення" – це також калька з російської, якої треба уникати. Воно доречне, коли йдеться про дію, пов'язану з дієсловом "виключити".