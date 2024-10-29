Без винятків: "виключення" – це калька з російської, якої треба уникати
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Виняток чи виключення – як не помилитися у слововживанні
Багато українців щодня використовують слово "виключення" у неправильному контексті, навіть не підозрюючи, що калькують російську конструкцію. Проте є чітке правило, коли варто вживати "виняток", а в яких випадках доречне слово "виключення".
"Телеграф" розбирався з тонкощами української мови. Візьміть це правило до уваги, щоб уникнути поширених помилок.
Коли вживаємо слово "виняток"
"Виняток" – це питомо українське слово, яке використовуємо, коли говоримо про:
- Відхилення від правил;
- Те, що не підпадає під загальні норми;
- Особливі випадки.
Приклади правильного вживання:
- "Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики, ніхто не виняток".
- "Ця ситуація – не виняток із правил".
- "Усі мають здати роботи вчасно, винятків не буде".
Коли доречне слово "виключення"
Слово "виключення" використовуємо виключно тоді, коли йдеться про:
- Дію, пов'язану з дієсловом "виключити";
- Процес видалення чи усунення чогось.
Приклади правильного вживання:
- "Виключення країни з ООН".
- "Виключення студента з університету".
- "Виключення пристрою з електромережі".
Як говорити про особливі випадки
Коли хочемо підкреслити винятковість чи неординарність, використовуємо слова:
- Винятковий,
- Надзвичайний,
- Особливий.
Приклади:
- "Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина".
- "Це була надзвичайна подія"
- "У неї виняткові здібності до математики".
Як запам'ятати правило
Простий спосіб запам'ятати: якщо можна замінити словом "особливий випадок" – використовуйте "виняток". Якщо йдеться про дію видалення чи усунення – "виключення".
Правильне використання слів "виняток" та "виключення" – це не просто данина моді чи вимога граматики. Це спосіб зберегти чистоту української мови та уникнути непотрібних кальок з російської. Пам'ятайте: "не виключення" – це калька, а "не виняток" – правильний український вислів.
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