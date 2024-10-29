Без винятків: "виключення" – це калька з російської, якої треба уникати

Виняток чи виключення – як не помилитися у слововживанні

Багато українців щодня використовують слово "виключення" у неправильному контексті, навіть не підозрюючи, що калькують російську конструкцію. Проте є чітке правило, коли варто вживати "виняток", а в яких випадках доречне слово "виключення".

"Телеграф" розбирався з тонкощами української мови. Візьміть це правило до уваги, щоб уникнути поширених помилок.

Коли вживаємо слово "виняток"

"Виняток" – це питомо українське слово, яке використовуємо, коли говоримо про:

Відхилення від правил;

Те, що не підпадає під загальні норми;

Особливі випадки.

Приклади правильного вживання:

"Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики, ніхто не виняток".

"Ця ситуація – не виняток із правил".

"Усі мають здати роботи вчасно, винятків не буде".

Коли доречне слово "виключення"

Слово "виключення" використовуємо виключно тоді, коли йдеться про:

Дію, пов'язану з дієсловом "виключити";

Процес видалення чи усунення чогось.

Приклади правильного вживання:

"Виключення країни з ООН".

"Виключення студента з університету".

"Виключення пристрою з електромережі".

Як говорити про особливі випадки

Коли хочемо підкреслити винятковість чи неординарність, використовуємо слова:

Винятковий,

Надзвичайний,

Особливий.

Приклади:

"Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина".

"Це була надзвичайна подія"

"У неї виняткові здібності до математики".

Як запам'ятати правило

Простий спосіб запам'ятати: якщо можна замінити словом "особливий випадок" – використовуйте "виняток". Якщо йдеться про дію видалення чи усунення – "виключення".

Правильне використання слів "виняток" та "виключення" – це не просто данина моді чи вимога граматики. Це спосіб зберегти чистоту української мови та уникнути непотрібних кальок з російської. Пам'ятайте: "не виключення" – це калька, а "не виняток" – правильний український вислів.

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