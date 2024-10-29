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Без винятків: "виключення" – це калька з російської, якої треба уникати

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Вчимося говорити українською правильно Новина оновлена 29 жовтня 2024, 12:39
Вчимося говорити українською правильно. Фото Колаж "Телеграф"

Виняток чи виключення – як не помилитися у слововживанні

Багато українців щодня використовують слово "виключення" у неправильному контексті, навіть не підозрюючи, що калькують російську конструкцію. Проте є чітке правило, коли варто вживати "виняток", а в яких випадках доречне слово "виключення".

"Телеграф" розбирався з тонкощами української мови. Візьміть це правило до уваги, щоб уникнути поширених помилок.

Коли вживаємо слово "виняток"

"Виняток" – це питомо українське слово, яке використовуємо, коли говоримо про:

  • Відхилення від правил;
  • Те, що не підпадає під загальні норми;
  • Особливі випадки.

Приклади правильного вживання:

  • "Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики, ніхто не виняток".
  • "Ця ситуація – не виняток із правил".
  • "Усі мають здати роботи вчасно, винятків не буде".

Коли доречне слово "виключення"

Слово "виключення" використовуємо виключно тоді, коли йдеться про:

  • Дію, пов'язану з дієсловом "виключити";
  • Процес видалення чи усунення чогось.

Приклади правильного вживання:

  • "Виключення країни з ООН".
  • "Виключення студента з університету".
  • "Виключення пристрою з електромережі".

Як говорити про особливі випадки

Коли хочемо підкреслити винятковість чи неординарність, використовуємо слова:

  • Винятковий,
  • Надзвичайний,
  • Особливий.

Приклади:

  • "Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина".
  • "Це була надзвичайна подія"
  • "У неї виняткові здібності до математики".

Як запам'ятати правило

Простий спосіб запам'ятати: якщо можна замінити словом "особливий випадок" – використовуйте "виняток". Якщо йдеться про дію видалення чи усунення – "виключення".

Правильне використання слів "виняток" та "виключення" – це не просто данина моді чи вимога граматики. Це спосіб зберегти чистоту української мови та уникнути непотрібних кальок з російської. Пам'ятайте: "не виключення" – це калька, а "не виняток" – правильний український вислів.

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