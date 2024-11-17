Послання Трампу: військовий експерт розповів, навіщо Путін влаштував обстріл України

Обстріли зараз не будуть ефективними як інструмент терору, вважає експерт

Російський обстріл України вранці 17 листопада був одним із найсерйозніших викликів для української ППО з початку російського вторгнення. Однак навіть він виглядав скоріше як послання від Володимира Путіна Дональду Трампу, аніж атака з конкретною метою.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Facebook. Він зазначив, що про підготовку атаки повідомлялося вже давно, а скоєно її було в умовах теплого листопада, а не в морози.

Усього було запущено 210 засобів ураження, з яких було збито 102 ракети зі 120 та 42 БПЛА з 90. У нальоті взяли участь 7 бомбардувальників Ту-160, 16 Ту-95МС, 2 Ту-22М3, а також 4 Су-27, 10 Міг-31К та 4 корабля-носія "Калібрів".

За словами Коваленка, росіяни намагалися синхронізувати підлітковий час, щоб ракети входили до українського повітряного простору, коли дрони знаходилися біля обласних центрів. Це мало допомогти перевантажити українську ППО, проте попередні запуски дронів і маневри авіації позбавили нинішній обстріл елемента несподіванки.

Експерт зазначає, що нинішній удар все одно виглядає ірраціонально, оскільки його метою мав бути енергетичний терор України.

Коваленко зазначає, що подібний "фальстарт" був у 2022 році, після чого окупанти зробили висновки та у 2023-24 атакували енергооб’єкти більш осмислено.

"Цей удар по Україні був виключно вказівкою Путіна, щоб якнайшвидше показати Дональду Трампу те, як Росія може тероризувати українців. Це був акт демонстративного терору, без будь-якої логіки та раціонального використання ресурсів", — написав Коваленко і додав, що Кремль періодично нагадуватиме Вашингтону про свої "можливості", якщо Трамп не піде на поступки.

Він додав, що, як і раніше, більша частина попадань припала на ракети, які можуть перехопити лише просунуті системи ППО на кшталт Patriot та SAMP/T, у місцях, де цих систем немає. При цьому Україні все ще не вистачає ППО для повного захисту неба.

Як повідомлялося раніше, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко раніше розповідав, що у росіян накопичено запас ракет на 4-5 масових обстрілів.