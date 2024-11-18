"Рішення за 24 години": у Міноборони розповіли скільки переведень між підрозділами вже погоджено і хто отримує відмови

Для збереження боєздатності армії запроваджено запобіжники та певні ліміти

У понеділок, 18 листопада, Міністерство оборони України разом з Генеральним штабом ЗСУ поділилися першими результатами роботи нової цифрової платформи "Армія+", яка зокрема спростила процес переведення військовослужбовців між підрозділами.

Так, за три дні роботи нової функції військовими було подано 1500 заявок відповідних рапортів. З них було оброблено 979 і отримали позитивне рішення близько 490.

Під час спілкування з журналістами "Телеграфу" начальник Генерального штабу і генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич зокрема прокоментував питання спрощеної процедури переведення військових у віддаленій перспективі. Він зазначив, що це було одне з найбільш дискусійних питань, яке обговорювалося спільно з громадськістю.

Адже якщо, наприклад, з одного підрозділу переведеться 10 або більше військових, їх потрібно буде замінити.

— Найбільше побоювання було стосовно того, як переведення військових з однієї частини до іншої, як по горизонталі, так і по вертикалі, вплине на стан підрозділів. Проте у відповідній постанові передбачено низку запобіжників, які спрямовані на те, щоб підрозділи не втрачали своєї боєздатності та могли виконувати свої бойові чи спеціальні завдання, — підкреслив Анатолій Баргилевич.

За його словами, також важливо розуміти, що існують ситуації, які неможливо детально прописати у жодній постанові чи регламенті. Для таких випадків передбачено індивідуальний підхід: протягом 72 годин із моменту звернення особа отримає відповідь щодо можливості переведення до іншої частини.

Своєю чергою заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко пояснила, що постанова була розроблена дуже збалансовано.

— Наприклад, переведення можливе лише один раз на рік. Це зроблено для того, щоб боєздатність бригад, які перебувають на лінії бойового зіткнення, не постраждала, — відзначила Чорногоренко.

Вона наголошує, що, на жаль, наразі перевестися з бойової частини в тилову неможливо через очевидні причини. Проте Міноборони надає інші варіанти, якими військові можуть оперувати.

— Пізніше ми підготуємо інфографіку та додаткові матеріали. У постанові чітко прописані випадки, коли військовослужбовець може бути переведений. Наприклад, з бойової частини до бойової за рішенням ВЛК тощо, — говорить вона.

Як зазначає Міністр оборони України Рустем Умєров, спрощення процедури має на меті захистити армію та не порушити задум головнокомандувача і начальника Генштабу. Для цього й були запроваджені всі потрібні запобіжні заходи.

Варто відзначити, що хоч 50% з оброблених заяв вже отримали позитивну відповідь, решта — або отримали відмову, або ще очікують на рішення.

Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони, зауважила, що 38% заяв було погоджено остаточно, і відповідні підтвердження надіслані військовослужбовцям через мобільні повідомлення.

— Це позитивні кейси, які демонструють хорошу конверсію. Решта — це ті випадки, коли військовослужбовець не надав достатньо даних для прийняття рішення. Ми очікуємо, що серед цього залишку буде ще чимало позитивних кейсів. Чому? Тому що зараз військовослужбовці отримують на свої телефони чітке пояснення причин, через які їхня заявка поки не розглянута. Наприклад, якщо не вистачає певних даних, вони мають змогу подати заявку повторно після усунення цих недоліків. Уже близько 200 таких кейсів повторно надійшли на розгляд, і ми впевнені, що вони також матимуть високий відсоток позитивних рішень, — заявила політкиня.

Щодо відмов: у постанові чітко прописано сценарії, за яких військовослужбовець може бути переведений.

— Ми детально комунікуємо ці обмеження з військовими та пропонуємо альтернативні варіанти. Військовослужбовець може обрати один із них, подати новий рапорт тощо. Революція цих змін полягає в тому, що тепер військовому не потрібно отримувати погодження від командира бригади. Кадровий центр сам звернеться до комбрига в разі необхідності, і це відбувається автоматично, — говорить Катерина Чорногоренко.

Тобто, більше немає посередників. Є військовослужбовець і є кадровий центр, який протягом декількох секунд отримує запит і починає його обробляти. Якщо потрібна згода комбрига, центр самостійно надсилає запит і отримує відповідь, без залучення військового до цього процесу. Весь цикл займає не більше 24 годин.

— Слід віддати належне Генеральному штабу, який виконав свою частину роботи та разом із нами за три доби обробив значну кількість кейсів. Це нова жива практика, яка формується просто зараз. Раніше процес був значно складнішим: паперовий рапорт проходив через кілька інстанцій, доходив до Генерального штабу, де приймалося остаточне рішення. Зараз цей шлях спрощено, прибрано зайвих посередників, що робить процес швидким, — підсумовує заступниця МОУ.

Довідка: Спрощення процесу переведення між бригадами стало частиною загальної цифровізації Міністерства оборони України, спрямованої на підвищення прозорості та ефективності армійських процесів. Наразі в системі "Армія+" зареєстровано 410 тисяч військових користувачів, які подали загалом 25 тисяч рапортів різного формату. У системі "Резерв+" авторизовано 3,56 мільйона користувачів. Крім того, 710 тисяч людей знято з безпідставного розшуку, а за перший тиждень надано 150 тисяч відстрочок від мобілізації.