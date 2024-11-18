"Решение за 24 часа": в Минобороны рассказали сколько переводов между подразделениями уже согласовано и кто получает отказы

Для сохранения боеспособности армии введены предохранители и определенные лимиты

В понедельник, 18 ноября, Министерство обороны Украины вместе с Генеральным штабом ВСУ поделились первыми результатами работы новой цифровой платформы "Армия+", которая, в частности, упростила процесс перевода военнослужащих между подразделениями.

За три дня работы новой функции военными было подано 1500 заявок соответствующих рапортов. Из них было обработано 979 и получило положительное решение около 490.

В ходе общения с журналистами "Телеграфа" начальник Генерального штаба и генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич в частности прокомментировал вопросы упрощенной процедуры перевода военных в отдаленной перспективе. Он отметил, что это был один из самых дискуссионных вопросов, который обсуждался совместно с общественностью.

Ведь если, например, из одного подразделения переведется 10 или более военных, то их нужно будет заменить.

— Наибольшее опасение было относительно того, как перевод военных из одной части в другую, как по горизонтали, так и по вертикали, повлияет на состояние подразделений. Однако в соответствующем постановлении предусмотрен ряд предохранителей, направленных на то, чтобы подразделения не теряли своей боеспособности и могли выполнять свои боевые или специальные задачи, — подчеркнул Анатолий Баргилевич.

По его словам, также важно понимать, что существуют ситуации, которые невозможно детально прописать ни в одном постановлении или регламенте. Для таких случаев предусмотрен индивидуальный подход: в течение 72 часов с момента обращения лицо получит ответ о возможности перевода в другую часть.

В свою очередь заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, что постановление было разработано очень сбалансировано.

— Например, перевод возможен только один раз в год. Это сделано для того, чтобы боеспособность находящихся на линии боевого столкновения бригад не пострадала, — отметила Черногоренко.

Она отмечает, что, к сожалению, сейчас перевестись из боевой части в тыловую невозможно по очевидным причинам. Однако Минобороны предоставляет другие варианты, которыми военные могут оперировать.

— Позже мы подготовим инфографику и дополнительные материалы. В постановлении четко прописаны случаи, когда военнослужащий может быть переведен. Например, из боевой части в боевую по решению ВЛК и тому подобное, — говорит она.

Как отмечает Министр обороны Украины Рустем Умеров, упрощение процедуры направлено на то, чтоб защитить армию и не нарушить замысел главнокомандующего и начальника Генштаба. Для этого и были введены все необходимые меры предосторожности.

Стоит отметить, что хотя 50% из обработанных заявлений уже получили положительный ответ, остальные — либо получили отказ, либо еще ожидают решения.

Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны, отметила, что 38% заявлений были согласованы окончательно, и соответствующие подтверждения направлены военнослужащим через мобильные сообщения.

— Это положительные кейсы, демонстрирующие хорошую конверсию. Остальные — это те случаи, когда военнослужащий не предоставил достаточно данных для принятия решения. Мы ожидаем, что среди этого остатка будет еще немало положительных кейсов. Почему? Потому что сейчас военнослужащие получают на свои телефоны четкое объяснение причин, по которым их заявка пока не рассмотрена. Например, если недостает определенных данных, они могут подать заявку повторно после устранения этих недостатков. Уже около 200 таких кейсов повторно поступили на рассмотрение, и мы уверены, что у них также будет высокий процент положительных решений, — заявила политкиня.

Относительно отказов: в постановлении четко прописаны сценарии, при которых военнослужащий может быть переведен.

— Мы подробно общаемся с этими ограничениями с военными и предлагаем альтернативные варианты. Военнослужащий может выбрать один из них, подать новый рапорт. Революция этих изменений состоит в том, что теперь военному не нужно получать согласие от командира бригады. Кадровый центр сам обратится в комбриг в случае необходимости, и это происходит автоматически, — говорит Екатерина Черногоренко.

То есть больше нет посредников. Есть военнослужащий и кадровый центр, который в течение нескольких секунд получает запрос и начинает его обрабатывать. Если необходимо согласие комбрига, центр самостоятельно посылает запрос и получает ответ, без привлечения военного к этому процессу. Весь цикл занимает не больше 24 часов.

— Следует отдать должное Генеральному штабу, который выполнил свою часть работы и вместе с нами за трое суток обработал значительное количество кейсов. Это новая живая практика, которая формируется прямо сейчас. Раньше процесс был более сложным: бумажный рапорт проходил через несколько инстанций, доходил до Генерального штаба, где принималось окончательное решение. Сейчас этот путь упрощен, убран лишних посредников, что делает процесс быстрым, — заключает заместитель МОУ.

Дополнительно: Упрощение процесса перевода между бригадами стало частью общей цифровизации Министерства обороны Украины, направленной на повышение прозрачности и эффективности армейских процессов. В настоящее время в системе "Армия+" зарегистрировано 410 тысяч военных пользователей, которые подали в общей сложности 25 тысяч рапортов разного формата. В системе "Резерв+" авторизовано 3,56 миллиона пользователей. Кроме того, 710 тысяч человек сняты с безосновательного розыска, а за первую неделю предоставлено 150 тысяч отсрочек от мобилизации.