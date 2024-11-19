Ніколи не був одружений, але став багатодітним батьком: що відомо про особисте життя вбитого екснардепа Киви

Особисте життя нардепа-втікача було досить насиченим

Серед українських політиків виявилося багато зрадників. Одним із найскандальніших колишніх народних депутатів був Ілля Кива, якого вбили та поховали в Росії. Він відзначився як своїми заявами, а й бурхливим особистим життям.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки дітей у покійного нардепа-втікача і що відомо про його романи. В офіційному шлюбі Ілля Кива не перебував.

Що відомо про особисте життя покійного екснардепа Іллі Киви

Політичну кар’єру Ілля Кива розпочав у 2016 році, коли став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Через рік його обрали головою Соціалістичної партії України, а у 2018 році партія висунула Киву кандидатом у президенти України. На виборах Кива набрав лише 0,03 відсотка голосів.

У липні 2019 року політик склав повноваження голови партії, а у серпні став нардепом ІХ скликання від фракції партії ОПЗЖ. На час своєї політичної кар’єри він став фігурантом багатьох скандалів та робив неоднозначні заяви. А в січні 2022 року Кива переїхав до Москви й просив Путіна дати йому політичний притулок. За зраду в Україні суд засудив колишнього народного депутата до 14 років ув’язнення. А у грудні 2023 року Іллю Киву вбили у селищі під Москвою.

Що стосується його особистого життя, то воно було дуже бурхливим. Екснардеп України ніколи не був одруженим, проте став багатодітним батьком. Перша дитина народилася у Киви в 1993 році, коли йому було всього 16 років. Дочку звуть Катя, і вона стала офіцером поліції. У березні 2022 року дівчина була за кордоном, але де-юре продовжувала працювати у Полтавській міськраді на посаді директора Департаменту з питань реєстрації. А у квітні 2023 року стало відомо, що Катерина Кива потрапила до списку санкцій.

Ілля Кива разом із сином та дочкою Катериною

Ілля Кива зі старшою дочкою Катериною

У 2012 році у нардепа-втікача народився син Георгій від іншої жінки. Про неї нічого невідомо, як і про третю обраницю Киви, яка народила йому у 2019 році доньку Марію.

Ілля Кива та його дочки Марія та Катерина

Дочка Катерина та дочка Марія

У публічному доступі є інформація лише про одну з дівчат покійного нардепа-зрадника. Йдеться про Катерину Мазур, з якою Кива познайомився у 2017 році у спортзалі. Вона має сина від попередніх стосунків, який ходив в одну секцію із сином Киви. Катерина говорила, що Ілля для неї "приклад ідеального чоловіка" і що вдома він зовсім не скандальний. Втім, довго їхній роман не продовжився.

Ілля Кива зустрічався з Катериною Мазурою

У 2020 році в Раді Іллю Киву спіймали за листуванням з такою собі "Яною Бл*дінською", яка відправила Ківі фотографію дитини. У відповідь жінка отримала повідомлення про витрати колишнього нардепа.

Листування Іллі Киви з Яною Бл*дінской

Також в мережі ходили чутки про інтимний зв’язок Іллі Киви з моделлю Юлією Панкратовою з Одеси. Саме їй скандальний нардеп дзвонив після того, як дивно поправляв штани в Раді, викликавши обговорення в мережі. Але дівчина заявила, що особисто не знайома з нардепом і її телефон є у відкритому доступі, оскільки вона займається організацією конкурсів краси. Юлія сказала, що не відповіла на дзвінок і гадки не мала, хто їй дзвонив.

Юлія Панкратова, яку підозрювали у романі з Кивою

Ще у ЗМІ говорили про зв’язок Киви із пропагандистською Діаною Панченко, яка працювала на телеканалах Віктора Медведчука. За інформацією інсайдерів, прихильники "російського світу" зустрічалися у 2021 році

"Телеграф" писав раніше, що у скандального колишнього нардепа від "Партії регіонів" Олександра Онищенка є четверо дітей від різних жінок. Що відомо про його нащадків.