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Ніколи не був одружений, але став багатодітним батьком: що відомо про особисте життя вбитого екснардепа Киви

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Ілля Кива – скільки дітей у покійного нардепа-зрадника Новина оновлена 19 листопада 2024, 12:37
Ілля Кива – скільки дітей у покійного нардепа-зрадника. Фото Колаж "Телеграфа"

Особисте життя нардепа-втікача було досить насиченим

Серед українських політиків виявилося багато зрадників. Одним із найскандальніших колишніх народних депутатів був Ілля Кива, якого вбили та поховали в Росії. Він відзначився як своїми заявами, а й бурхливим особистим життям.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки дітей у покійного нардепа-втікача і що відомо про його романи. В офіційному шлюбі Ілля Кива не перебував.

Що відомо про особисте життя покійного екснардепа Іллі Киви

Політичну кар’єру Ілля Кива розпочав у 2016 році, коли став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Через рік його обрали головою Соціалістичної партії України, а у 2018 році партія висунула Киву кандидатом у президенти України. На виборах Кива набрав лише 0,03 відсотка голосів.

У липні 2019 року політик склав повноваження голови партії, а у серпні став нардепом ІХ скликання від фракції партії ОПЗЖ. На час своєї політичної кар’єри він став фігурантом багатьох скандалів та робив неоднозначні заяви. А в січні 2022 року Кива переїхав до Москви й просив Путіна дати йому політичний притулок. За зраду в Україні суд засудив колишнього народного депутата до 14 років ув’язнення. А у грудні 2023 року Іллю Киву вбили у селищі під Москвою.

Що стосується його особистого життя, то воно було дуже бурхливим. Екснардеп України ніколи не був одруженим, проте став багатодітним батьком. Перша дитина народилася у Киви в 1993 році, коли йому було всього 16 років. Дочку звуть Катя, і вона стала офіцером поліції. У березні 2022 року дівчина була за кордоном, але де-юре продовжувала працювати у Полтавській міськраді на посаді директора Департаменту з питань реєстрації. А у квітні 2023 року стало відомо, що Катерина Кива потрапила до списку санкцій.

Діти Іллі Киви
Ілля Кива разом із сином та дочкою Катериною
Дочка Ілля Киви
Ілля Кива зі старшою дочкою Катериною

У 2012 році у нардепа-втікача народився син Георгій від іншої жінки. Про неї нічого невідомо, як і про третю обраницю Киви, яка народила йому у 2019 році доньку Марію.

Дочки Іллі Киви
Ілля Кива та його дочки Марія та Катерина
Дочки Іллі Киви
Дочка Катерина та дочка Марія

У публічному доступі є інформація лише про одну з дівчат покійного нардепа-зрадника. Йдеться про Катерину Мазур, з якою Кива познайомився у 2017 році у спортзалі. Вона має сина від попередніх стосунків, який ходив в одну секцію із сином Киви. Катерина говорила, що Ілля для неї "приклад ідеального чоловіка" і що вдома він зовсім не скандальний. Втім, довго їхній роман не продовжився.

Ілля Кива
Ілля Кива зустрічався з Катериною Мазурою

У 2020 році в Раді Іллю Киву спіймали за листуванням з такою собі "Яною Бл*дінською", яка відправила Ківі фотографію дитини. У відповідь жінка отримала повідомлення про витрати колишнього нардепа.

Листування Іллі Киви
Листування Іллі Киви з Яною Бл*дінской

Також в мережі ходили чутки про інтимний зв’язок Іллі Киви з моделлю Юлією Панкратовою з Одеси. Саме їй скандальний нардеп дзвонив після того, як дивно поправляв штани в Раді, викликавши обговорення в мережі. Але дівчина заявила, що особисто не знайома з нардепом і її телефон є у відкритому доступі, оскільки вона займається організацією конкурсів краси. Юлія сказала, що не відповіла на дзвінок і гадки не мала, хто їй дзвонив.

Юлія Панкратова
Юлія Панкратова, яку підозрювали у романі з Кивою

Ще у ЗМІ говорили про зв’язок Киви із пропагандистською Діаною Панченко, яка працювала на телеканалах Віктора Медведчука. За інформацією інсайдерів, прихильники "російського світу" зустрічалися у 2021 році

"Телеграф" писав раніше, що у скандального колишнього нардепа від "Партії регіонів" Олександра Онищенка є четверо дітей від різних жінок. Що відомо про його нащадків.

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