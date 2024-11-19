Никогда не был женат, но стал многодетным отцом: что известно о личной жизни убитого экс-нардепа Кивы

Личная жизнь нардепа-беглеца была довольно насыщенной

Среди украинских политиков оказалось много предателей. Одним из самых скандальных бывших народных депутатов был Илья Кива, которого убили и похоронили в России. Он отличился не только своими заявлениями, но и бурной личной жизнью.

"Телеграф" решил выяснить, сколько детей у покойного нардепа-беглеца и что известно о его романах. В официальном браке Илья Кива не состоял.

Что известно о личной жизни покойного экс-нардепа Ильи Кивы

Политическую карьеру Илья Кива начал в 2016 году, когда стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Спустя год его избрали председателем Социалистической партии Украины, а в 2018 году партия выдвинула Киву кандидатом в президенты Украины. На выборах Кива набрал всего 0,03 процента голосов.

В июле 2019 году политик сложил полномочия главы партии, а в августе стал нардепом IX созыва от фракции партии ОПЗЖ. На время своей политической карьеры он стал фигурантом многих скандалов и делал неоднозначные заявления. А в январе 2022 года Кива переехал в Москву, и просил Путина дать ему политическое убежище. За предательство в Украине суд приговорил бывшего народного депутата к 14 годам заключения. А в декабре 2023 года Илью Киву убили в поселке под Москвой.

Что касается его личной жизни, то она была весьма бурной. Экс-нардеп Украины никогда не был женат, однако стал многодетным отцом. Первый ребенок родился у Кивы в 1993 году, когда ему біло всего 16 лет. Дочь зовут Катя, и она стала офицером полиции. В марте 2022 года девушка была за границей, но де-юре продолжала работать в Полтавском горсовете на должности директора Департамента по вопросам регистрации. А в апреле 2023 стало известно, что Екатерина Кива попала в санкционный список.

Илья Кива вместе с сыном и дочерью Катериной

Илья Кива со старшей дочерью Екатериной

В 2012 году у нардепа-беглеца родился сын Георгий от другой женщины. О ней ничего неизвестно, как и о третьей избранницы Кивы, которая родила ему в 2019 году дочь Марию.

Илья Кива и его дочери Мария и Екатерина

Дочь Екатерина и дочь Мария

В публичном доступе есть информация только об одной из девушек покойного нардепа-предателя. Речь дет об Екатерине Мазур, с которой Кива познакомился в 2017 году в спортзале. У нее есть сын от предыдущих отношений, который ходил в одну секцию с сыном Кивы. Катерина говорила, что Илья для нее "пример идеального мужчины" и что дома он вовсе не скандальный. Впрочем, долго их роман не продлился.

Илья Кива встречался с Екатериной Мазур

В 2020 году в Раде Илью Киву поймали за перепиской с некой "Яной Бл*динской", которая отправила Киве фотографию ребенка. В ответ женщина получила сообщение о расходах бывшего нардепа.

Переписка Ильи Кивы с Яной Бл*динской

Также в сети ходили слухи об интимной связи Ильи Кивы с моделью Юлией Панкратовой из Одессы. Именно ей скандальный нардеп звонил после того как странно поправлял штаны в Раде, вызвав бурю обсуждения в сети. Но девушка заявила, что лично не знакома с нардепом и что ее телефон есть в открытом доступе, поскольку она занимается организацией конкурсов красоты. Юлия сказала, что не ответила на звонок и понятия не имела, кто ей звонил.

Юлия Панкратова, которую подозревали в романе с Кивой

Еще в СМИ говорили о связи Кивы с пропагандистской Дианой Панченко, которая работала на телеканалах Виктора Медведчука. По информации инсайдеров, сторонники "русского мира" встречались в 2021 году.

"Телеграф" писал раннее, что у скандального бывшего нардепа от "Партии регионов" Александра Онищенко есть четверо детей от разных женщин. Что известно о его потомках.