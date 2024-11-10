Два сини від першої дружини та дві позашлюбні дочки: як виглядають діти Михайла Саакашвілі (фото)
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Зараз Саакашвілі перебуває під вартою у грузинській лікарні
Особисте життя колишнього президента Грузії та українського політика Михайла Саакашвілі часто викликало підвищений інтерес. Виявляється, в ув'язненого політичного діяча є четверо дітей.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають спадкоємці Михайла Саакашвілі та що про них відомо. Ми дізналися деякі факти.
Що відомо про особисте життя Михайла Саакашвілі
У 1993 році грузинський та український політик Михайло Саакашвілі у Страсбурзі зустрів Сандру Рулофс, родом із Нідерландів. У пари почалися романтичні стосунки, які переросли у шлюб.
Дружина Саакашвілі була співробітницею Червоного Хреста та побувала у складі гуманітарної групи в Кутаїсі. Для експрезидента Грузії вона стала справжньою опорою та добрим порадником, оскільки допомагала йому під час виборчої кампанії. Також Сандра заснувала Фонд Сохо — неурядової благодійної організації, яка надає допомогу дітям, біженцям, одиноким пенсіонерам та багатодітним сім’ям.
Як виглядають діти Михайла Саакашвілі
Жінка народила Саакашвілі двох синів: Едуарда (1995 року народження) та Ніколаза (2005 року народження). На своїй сторінці у Facebook вона показала, як підросли їх із Михайлом діти.
За словами жінки, цього року Ніколоз закінчив школу у Тбілісі. Його хрещеним батьком являється, до слова, експрезидент України Віктор Ющенко.
А старший син Едуард здобув ступінь магістра зі штучного інтелекту Утрехтського університету в Нідерландах. Минулого року Едуард в одному з інтерв’ю заявляв, що переживає за здоров’я батька, оскільки воно погіршується та розповів про звинувачення, які висунули проти нього.
У жовтні 2021 року стало відомо, що грузинський політик перебуває у романтичних стосунках із народним депутатом України Єлизаветою Ясько. Його офіційна дружина Сандра заявила, що нічого не знала про роман чоловіка з українкою. Але в ЗМІ не було повідомлень про те, що пара розлучилася.
Минулого року Саакашвілі написав листа головному редактору "Української правди" Севгілю Мусаєву, в якому розповів про своє ставлення до України. В’язень заявив, що наша країна є для нього частиною життя та його боротьби. Саакашвілі заявив, що має в Україні маленьку дочку Жасмін, яку він ще не мав можливості побачити й потримати на руках. Ймовірно, дочку йому народила Єлизавета Ясько, яка оголосила у червні 2023 року, що стала мамою. Фотографій дівчинки у відкритому доступі немає.
Також рік тому стало відомо, що колишній президент Грузії має ще одну позашлюбну дочку Еліс-Марію від грузинської співачки Софо Ніжарадзе. Дівчина у 2010 році представляла Грузію на конкурсі "Євробачення" у Норвегії.
"Телеграф" писав раніше, скільки дітей у Савіка Шустера і що про них відомо. Телеведучий був одружений з італійкою, і близько 16 років прожив у цивільному шлюбі з росіянкою Ольгою Невською.