Два сини від першої дружини та дві позашлюбні дочки: як виглядають діти Михайла Саакашвілі (фото)

Зараз Саакашвілі перебуває під вартою у грузинській лікарні

Особисте життя колишнього президента Грузії та українського політика Михайла Саакашвілі часто викликало підвищений інтерес. Виявляється, в ув'язненого політичного діяча є четверо дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають спадкоємці Михайла Саакашвілі та що про них відомо. Ми дізналися деякі факти.

Що відомо про особисте життя Михайла Саакашвілі

У 1993 році грузинський та український політик Михайло Саакашвілі у Страсбурзі зустрів Сандру Рулофс, родом із Нідерландів. У пари почалися романтичні стосунки, які переросли у шлюб.

Дружина Саакашвілі була співробітницею Червоного Хреста та побувала у складі гуманітарної групи в Кутаїсі. Для експрезидента Грузії вона стала справжньою опорою та добрим порадником, оскільки допомагала йому під час виборчої кампанії. Також Сандра заснувала Фонд Сохо — неурядової благодійної організації, яка надає допомогу дітям, біженцям, одиноким пенсіонерам та багатодітним сім’ям.

Дружина Михайла Саакашвілі

Як виглядають діти Михайла Саакашвілі

Жінка народила Саакашвілі двох синів: Едуарда (1995 року народження) та Ніколаза (2005 року народження). На своїй сторінці у Facebook вона показала, як підросли їх із Михайлом діти.

За словами жінки, цього року Ніколоз закінчив школу у Тбілісі. Його хрещеним батьком являється, до слова, експрезидент України Віктор Ющенко.

Ніколоз Саакашвілі

А старший син Едуард здобув ступінь магістра зі штучного інтелекту Утрехтського університету в Нідерландах. Минулого року Едуард в одному з інтерв’ю заявляв, що переживає за здоров’я батька, оскільки воно погіршується та розповів про звинувачення, які висунули проти нього.

Едуард Саакашвілі — старший син Михайла

У жовтні 2021 року стало відомо, що грузинський політик перебуває у романтичних стосунках із народним депутатом України Єлизаветою Ясько. Його офіційна дружина Сандра заявила, що нічого не знала про роман чоловіка з українкою. Але в ЗМІ не було повідомлень про те, що пара розлучилася.

Минулого року Саакашвілі написав листа головному редактору "Української правди" Севгілю Мусаєву, в якому розповів про своє ставлення до України. В’язень заявив, що наша країна є для нього частиною життя та його боротьби. Саакашвілі заявив, що має в Україні маленьку дочку Жасмін, яку він ще не мав можливості побачити й потримати на руках. Ймовірно, дочку йому народила Єлизавета Ясько, яка оголосила у червні 2023 року, що стала мамою. Фотографій дівчинки у відкритому доступі немає.

Михайло Саакашвілі разом із Єлизаветою Ясько

Також рік тому стало відомо, що колишній президент Грузії має ще одну позашлюбну дочку Еліс-Марію від грузинської співачки Софо Ніжарадзе. Дівчина у 2010 році представляла Грузію на конкурсі "Євробачення" у Норвегії.

Позашлюбна дочка Михайла Саакашвіїлі

Доньку Саакашвілі народила грузинська співачка Софо Ніжарадзе

"Телеграф" писав раніше, скільки дітей у Савіка Шустера і що про них відомо. Телеведучий був одружений з італійкою, і близько 16 років прожив у цивільному шлюбі з росіянкою Ольгою Невською.