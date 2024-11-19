1000 днів сміливості і боротьби. Згадуємо головні події повномасштабної війни (інфографіка)

За цей час Україна примудрилася навіть захопити частину території РФ у Курській області

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1000 днів. Це тисяча днів сміливості та боротьби за свободу, яка не зупиняється ні на секунду.

"Телеграф" зібрав головні дати важких боїв, перемог і поразок, деокупації українських міст, досягнутих попри усі перешкоди рекордів української оборонки та розвінчування міфів про непереможну російську техніку.

Перші 100 днів війни

(24 лютого по 3 червня 2022 року)

24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну — окупанти наступали з усіх ділянок кордону та використовували усі види зброї. Окрім своєї, росіяни долучили до наступу територію Білорусі, насуваючись на Київ з півночі.

Перші 100 днів війни

Проте українці встояли. Плани росіян захопити столицю за 3-5 днів та повалити державність закінчилися тим, що 2 квітня 2022 року ЗСУ повністю витиснули росіян з Київщини. Звільнення околиць столиці стало переломним моментом у війні та почало процесу повернення свого.

Другі 100 днів війни (200 від початку вторгнення)

4 червня по 11 вересня 2022 року

Другі 100 днів війни

Якщо перші сто днів похитнули міф про другу армію у світі, то наступні вщент його зруйнували та ще й на очах в усього світу.

Спочатку ЗСУ повернули жовто-блакитний прапор на острів Зміїний, а далі втілили операцію століття: чутками про наступ на Херсон змусили росіян перейти на заблокований південь та звільнили Харківщину.

Треті 100 днів війни (300 від початку вторгнення)

12 вересня по 20 грудня 2022 року

У жовтні мешканці окупованих територій пережили темні дні "референдумів про приєднання до Росії". Кошики для голосування розносили люди з автоматами, а на порожніх вулицях збиралися нечисленні концерти колаборантів з російськими прапорами.

Треті 100 днів війни

Проте вже за місяць безнадію скасували: 11 листопада 2022 року відбулося звільнення Херсона, а також інших районів Херсонської області та частини Миколаївської на правому березі Дніпра.

Четверті 100 днів війни (400 від початку вторгнення)

21 грудня 2022 року — 30 березня 2023 року

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією українських дітей.

П’яті 100 днів війни (400 від початку вторгнення)

(31 березня — 8 лип. 2023 р.)

У квітні 2023 року Міноборони підтверджує довгоочікувану звістку: в Україну приїхали перші ЗРК Patriot. Ця система протиповітряної оборони "Patriot" відіграла важливу роль у захисті Києва від російських ракетних атак.

Наприклад, у ніч на 4 травня 2023 року Patriot вперше збив російську аеробалістичну ракету Х-47 "Кінджал", зруйнувавши брехню роспропаганди, що ракета невразлива.

16 травня всі шість ракет "Кінджал", випущених по столиці, були знищені.

П’яті 100 днів війни

Шості 100 днів війни (600 від початку вторгнення)

9 липня — 16 жовтня 2023 року

У ніч з 3 на 4 серпня 2023 року десантний корабель ВМФ Росії "Оленегорский горняк" зазнав серйозних пошкоджень поблизу бази Чорноморського флоту в Новоросійську. Це стало значним ударом по російському Чорноморському флоту, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.

Шості 100 днів війни

Сьомі 100 днів війни (700 від початку вторгнення)

17 жовтня 2023 року — 24 січня 2024 року

15 грудня Єврорада офіційно вирішує розпочати переговори про вступ України в Євросоюзу. Це рішення стали називати ляпасом Володимиру Путіну, який намагався затягнути країну в свою орбіту.

Дев’яті 100 днів війни (900 від початку вторгнення)

4 травня — 12 серпня 2024 року

Вранці 6 серпня перші бойові підрозділи української армії замість оборони почали наступ в Сумській області і перетнули кордон з РФ в Курській області. З місцевим населенням, на подив, вдалося порозумітися легше, ніж очікувалося. Адже на цій території мешкають етнічні українці. Після першого тижня операції в Курській області українська влада повідомила про створення там військової комендатури.

Десяті 100 днів війни (1000 від початку вторгнення)

13 серпня — 19 листопада 2024 року

Тисяча днів від початку вторгнення ознаменовується скасуванням безглуздої заборони бити західними ракетами углиб території Росії. Адже досі попри мільярди доларів виділеної допомоги Україна була обмежена численними правилами та умовами.

Так, американська газета New York Times написала, що президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використати американські далекобійні ракети далекого радіусу дії для ударів по території Росії.

Десяті 100 днів війни

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про українські перемоги, проблеми та перспективи на 500 день великої війни.