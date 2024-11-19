Росіяни просунулися в центр Часового Яру? У ЗСУ розповіли про ситуацію (карта)

Росіяни просуваються у Донецькій області

Битва за Часів Яр на Донеччині триває вже понад півроку. Днями військам РФ вдалося перейти канал "Сіверський Донець — Донбас", і вони почали активно штурмувати і саме місто, і позиції навколо нього.

Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке. За його словами, російські війська вперше були помічені у центрі Часового Яру.

Відомо, що Часів Яр знаходиться на височини та захищений зі сходу водним каналом "Сіверський Донець — Донбас". Російські війська довгий час не могли його перейти, але тепер їм це вдалося.

За заявою Ріпке, війська РФ форсували його і просунулися на 2,5 кілометри на захід уздовж південної околиці міста. Наразі ЗС РФ майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі міста.

"Російські війська вперше помічені у центрі Часового Яру. І якщо ми подивимося на місцевість навколо, не схоже, щоб усюди навколо були готові до бою українські солдати. Ми бачимо суцільні руїни та застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їхніми дронами, перебуваючи приблизно за 100 метрів на захід", — заявив експерт BILD.

При цьому, боєць "Айдара" Станіслав Бунятов розповів про те, що ворог справді намагається обійти позиції ЗСУ біля Часового Яру, і у них це частково виходить. Однак на даний момент росіяни не можуть утримувати повний контроль над позиціями поблизу міста.

"Російські військові використовують канал як переправу і спокійно його переходять. У ньому немає води і він не страшний для солдатів. Канал виконує зараз роль виключно протитанкового рову… Тут питання в тому, якщо боротися за кожну позицію на такій території та вести виключно позиційну війну, то ми будемо нести такі ж втрати, як і ворог. Ми регулярно, методично і 24 на 7 знищуємо там ворога і великої його концентрації не спостерігаємо", — наголосив боєць.

Нагадаємо, Financial Times, посилаючись на слова командира артилерійського підрозділу, повідомляв, що українські військові нібито готові відступити з Курахового на Донеччині, проте такого наказу "згори" ще не надходило. Сили росіян у цьому районі кілька разів перевершують ЗСУ, окупанти атакують там із трьох сторін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські окупанти застосовують для обстрілу міста Часів Яр реактивні системи залпового вогню з термобаричними боєприпасами. Такі боєприпаси знищують і випалюють на своєму шляху.