ЗСУ можуть відступити з важливого міста, а лінія фронту до зими сильно зміститься, - FT (карта)

Вже до грудня лінія фронту може зміститися на 30-35 км на захід

Українські військові нібито готові відступити з Курахового Донецької області, проте такого наказу "зверху" ще не надходило. Сили росіян у цьому районі кілька разів перевершують ЗСУ.

Про це пише Financial Times, посилаючись на слова командира артилерійського підрозділу. Зазначається, що російські війська атакують у цьому районі із трьох сторін.

"У бесіді з виданням командувач артилерійським підрозділом неподалік Курахового, де зараз йдуть запеклі бої, заявив, що українські військові "готові відпустити", але наказу "зверху ще немає", — йдеться у матеріалі.

Також йдеться, що до грудня лінія фронту може зміститися на 30-35 км на захід, тобто всього за кілька тижнів. Щоб не допустити цього, Київ нібито має намір мобілізувати близько 160 тисяч людей. За даними джерел FT, реалістичнішим виглядає заклик близько 100 тисяч, що дозволить покрити брак солдатів наполовину.

Нагадаємо, що прес-офіцер 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков говорив, що Курахово опинилося під загрозою оточення російськими військами. Ситуація в місті стала надскладною через активне настання росіян одразу за декількома напрямками.