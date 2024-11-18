Росіяни атакували Запоріжжя: у місті проблеми зі світлом та водою, подробиці

Мешканці різних районів Запоріжжя повідомляють про відсутність електрики

Російські війська знову атакували Запоріжжя "Шахедами". У місті чули вибухи, є інформація про постраждалих.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Запоріжжя Іван Федоров. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

За повідомленнями місцевих пабліків, після атак у місті виникли пожежі. Мешканці різних районів Запоріжжя повідомляють про відсутність електроенергії та суттєве зниження тиску води у водогоні. Також надходить інформація про проблеми з опаленням у деяких мікрорайонах.

"Запоріжжяобленерго" наразі не може скласти графіки вимкнення електроенергії через триваючу атаку. Компанія повідомляє, що актуальна інформація з'явиться на офіційних ресурсах: сайті, Facebook та Telegram-каналі підприємства.

Раніше керівник ОВА попереджав про можливе застосування російськими військовими ударних безпілотників та керованих авіаційних бомб на території Запорізької області. Невдовзі після цього в регіоні пролунали вибухи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни до Запоріжжя не дійдуть. Журналіст і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав реальні цілі росіян на півдні України.