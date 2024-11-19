Россияне продвинулись в центр Часового Яра? В ВСУ рассказали о ситуации (карта)

Россияне продвигаются в Донецкой области

Битва за Часов Яр в Донецкой области продолжается уже больше полугода. На днях войскам РФ удалось перейти канал "Северский Донец — Донбасс" и они начали активно штурмовать и сам город, и позиции вокруг него.

Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. По его словам, российские войска впервые были замечены в центре Часова Яра.

Известно, что Часов Яр находится на возвышенности и защищён с востока водным каналом "Северский Донец — Донбасс". Российские войска долгое время не могли его перейти, но теперь им это удалось.

По заявлению Рёпке, войска РФ форсировал его и продвинулся на 2,5 километра на запад вдоль южной окраины города. На данный момент ВС РФ почти подошли к стадиону "Авангард" в центре города.

"Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее", — заявил эксперт BILD.

При этом, боец "Айдара" Станислав Бунятов рассказал о том, что враг действительно пытается обойти позиции ВСУ возле Часового Яра и у них это частично получается. Однако на данный момент россияне не могут удерживать полный контроль над позициями вблизи города.

"Российские военные используют канал как переправу и спокойно его переходят. В нем нет воды и он не страшен для солдат. Канал выполняет сейчас роль исключительно противотанкового рва…Здесь вопрос в том, если бороться за каждую позицию на такой территории и вести позиционную войну, то мы будем нести такие же потери, как и враг. Мы регулярно, методично и 24 на 7 уничтожаем там врага и большой его концентрации не наблюдаем", — подчеркнул боец.

Напомним, Financial Times, ссылаясь на слова командира артиллерийского подразделения, сообщал, что украинские военные якобы готовы отступить из Курахово Донецкой области, однако такого приказа "сверху" еще не поступало. Силы россиян в этом районе несколько раз превосходят ВСУ, оккупанты атакуют там с трех сторон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские оккупанты применяют для обстрела города Часов Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Такие боеприпасы уничтожают и выжигают все на своем пути.