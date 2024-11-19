Росіяни просунулись на кількох ділянках. Як змінилася лінія фронту 19 листопада (карти боїв)

Гаряче повсюди на фронті

Ситуація на фронті зберігається стабільно складною. Напередодні росіяни окупували нове село на Харківщині, а зараз гарячі точки, де вогонь не стихає ні вдень, ні вночі, є на всіх ділянках фронту.

Розповідаємо, яка ситуація на передовій станом на ранок 19 листопада. Зокрема, на Куп'янському напрямку зафіксовано дев'ять бойових зіткнень поблизу Кругляківки та Лозової. За даними Генштабу, на лиманському напрямку російські військові атакували в районі Новолюбівки, Торського та Білогорівки.

Куп'янськ, Харківщина

Лиманський напрямок, Донеччина

Найінтенсивніші бої розгорнулися на Покровському напрямку, де відбулося 38 штурмових дій, зокрема біля населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Пустинка та Новоолексіївка. Російські війська використовували авіаційну підтримку.

Покровський напрямок, Донеччина

Курахівський напрямок не спокійніший: тут сталося 30 атак поблизу Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки. На Времівському напрямку зафіксовано 14 спроб наступу армії РФ неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

Курахівський напрямок

За останню добу російська авіація завдала 77 авіаційних ударів, використавши 123 керовані авіаційні бомби. Також зафіксовано понад 4900 обстрілів, з яких 152 — із реактивних систем залпового вогню.

Зміни на мапі бойових дій такі: зафіксовано просування російських військ поблизу декількох населених пунктів. Зокрема, аналітики з DeepState заявляють, що армія РФ зайняла нові позиції поблизу Калинівки, Торецька, Курахового, Берестків, біля Часового Яру, Погребків, Юріївки та Роздольного.

На Придніпровському напрямку тривають бойові зіткнення в острівній зоні дельти Дніпра. Волинський, Поліський, Сіверський, Краматорський, Гуляйпільський та Оріхівський напрямки значних змін не мають.

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни просунулися в трьох областях. Як змінилася лінія фронту, дивіться на картах.