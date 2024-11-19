Зеленський знову пропонує множинне громадянство: чому це для нього важливо та що може заважати

У цій ініціативі є багато важливих нюансів

Президент Володимир Зеленський, презентуючи внутрішній План стійкості у Верховній Раді, висловив ідею створення інституту множинного громадянства. Попри те, що конкретних деталей поки що немає, ініціатива не нова: у січні цього року глава держави вже пропонував внести зміни до закону "Про громадянство". Мова про законопроєкт № 10425.

"Телеграф" нагадує, що передбачає ця реформа, які ризики та переваги вона несе для іноземців та українців, а також чому юристи ставляться до запровадження скептично.

Що запропонував Зеленський?

Ідея множинного громадянства ґрунтується на спрощенні процедур для отримання українського паспорта в окремих випадках. Зокрема:

для представників української діаспори, які хочуть повернутися до своїх коренів;

для іноземців, які захищають Україну у складі ЗСУ;

для громадян дружніх країн.

Що важливо: у проєкті немає жодних поступок для громадян Росії. Навпаки, добровільне набуття громадянства "країни-агресора" може стати підставою для втрати українського паспорта (мова звісно не йде про примус на окупованих українських територіях).

Крім того, плануються суворіші вимоги до нових громадян: необхідність складання іспитів з історії України, державної мови та Конституції. За невиконання цих зобов’язань паспорт також можуть анулювати.

Кому множинне громадянство надасть переваги, а кому — навпаки

Хоча січневий законопроєкт про множинне громадянство був позначений як "невідкладний", він досі не отримав підсумкового утвердження. Річ у тім, що ініціатива викликала жваву дискусію в експертних колах та серед депутатів.

Зокрема постало резонне питання: чи дозволить легалізація множинного громадянства українським військовозобов’язаним із кількома паспортами перетинати кордон?

Насамперед, як пояснює "Телеграфу" відомий військовий адвокат Роман Лихачов, на цю мить законодавством не визначено, що особа з подвійним чи множинним громадянством може виїжджати з України без обмежень. Для прикордонників пріоритетним все одно є те, що ця особа є громадянином України. Тому паспорт іншої країни не надасть жодних пільг.

Натомість для іноземців наявність нашого паспорта буде тлумачитися інакше.

— Президент неодноразово заявляв, що іноземці, які отримують наше українське громадянство, повинні пам'ятати, що з правами вони набувають і відповідні обов'язки. В тому числі вони мають нести військову службу, на рівні з іншими громадянами України, — нагадує юрист.

Тобто якщо іноземці висловлять бажання отримати українське громадянство, то контракт на військову службу не передбачатиме звільнення під час війни. Вони будуть підпадати під загальні умови.

— Зрештою цікаво, скільки іноземців захочуть прийняти статус громадянина України, знаючи це. Наприклад, якщо людина має подвійне громадянство, наприклад, України та Угорщини, і приїде в Україну, вона не зможе вільно виїхати за кордон. У мене була практика, коли люди з подвійним громадянством не могли виїхати з України, навіть коли намагалися позбутися українського громадянства, — зауважує Лихачов.

Як додає у розмові з "Телеграфом" юрист і керуючий партнер української юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Михайло Ілляшев, ініціатива Зеленського може стати корисною для тих іноземців, які мають цілеспрямований намір вступити до лав ЗСУ.

— У світі є багато країн, які забороняють участь у війнах за гроші на стороні іноземних держав. До речі, Україна також забороняє своїм громадянам брати участь у війнах за гроші на стороні третіх країн, і це вважається найманством. Тому можливо, у разі подвійного громадянства деякі країни звільнятимуть особу від кримінальної відповідальності, оскільки вона нібито воює за громадянство іншої країни, — вважає керуючий партнер української юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

В той самий час, немає жодних гарантій, що це працюватиме. Адже більшість держав, які толерують множинне громадянство, керуються простим принципом: вони розглядають особу, виключно як власного громадянина, попри наявність інших паспортів.

— Можливо ініціатива щодо легалізації подвійного громадянства обумовлена прагненням Зеленського зберегти українське громадянство для тих українців, які вже отримали або планують отримати паспорти інших держав. І можливо це дозволить впливати на результати виборів, оскільки в країнах, де проживає значна кількість українців, їхні голоси можуть стати вирішальними, — говорить "Телеграфу" Ілляшев.

За його словами, саме через цю причину існують міжнародні конвенції щодо боротьби з подвійним громадянством.

— Існує теорія міжнародного права, що стосується так званих біпатридів (людей з подвійним громадянством). Якщо говорити про світову тенденцію, то це не прогресивний шлях, а скоріше регресивний, тому що людина, яка має два громадянства, знаходиться в так званій "підвішеній" ситуації, — вважає юрист.

"Конституція в принципі не дозволяє таких змін"

Зрештою, якщо в Україні остаточно вирішать запровадити ініціативу введення множинного громадянства, це вимагатиме змін до Конституції, оскільки в Конституції України передбачено єдине громадянство. Мова про статтю 4 Конституції України.

— Внести зміни до Конституції складно, і насправді не думаю, що це можливо найближчим часом, — вважає керуючий партнер української юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Михайло Ілляшев.

До того ж як зауважує Роман Лихачов, в законодавстві на цю мить взагалі немає чіткого визначення терміну множинного громадянства, хоча є поняття подвійного громадянства.

Тому аби інститут множинного громадянства ефективно працював в Україні, потрібно уточнювати багато юридичних нюансів на державному рівні.

Нагадаємо, Зеленський уже намагався запровадити реформу у грудні 2019 року. Тоді законопроєкт також мав на меті спростити отримання громадянства, однак не був ухвалений.

Проєкт закону у 2019 році

Водночас багато розвинених країн вже успішно реалізують концепцію множинного громадянства. Наприклад, Канада і Австралія дозволяють мати кілька паспортів, визнаючи це важливим для залучення талантів та інвестицій. США практикують систему натуралізації, яка дозволяє зберігати попереднє громадянство.