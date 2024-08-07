Зеленський вніс до Ради законопроєкт про подвійне громадянство: хто може його отримати

Законопроєкт передбачає шість випадків наявності подвійного громадянства

В Україні зареєстровано законопроєкт щодо забезпечення права на отримання та збереження громадянства. Він, зокрема, закріплює допустимі випадки наявності подвійного громадянства.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Наголошується, що автором документа був президент Володимир Зеленський.

Наявність подвійного громадянства пропонується допустити лише у шести випадках, серед яких:

отримання дитиною при народженні українського громадянства та громадянства іншої країни чи країн;

отримання громадянства іншої країни дитиною у разі усиновлення іноземними громадянами;

автоматичне отримання іноземного громадянства, якщо це передбачено у разі укладання шлюбу з іноземцем;

автоматичне отримання громадянином України іноземного громадянства при досягненні повноліття у разі застосування законодавства про неотримання документа про наявність іншого громадянства;

одержання українського паспорта громадянами країн, які включені до переліку на отримання громадянства України у спрощеному порядку;

набуття громадянства країни з цього ж переліку громадянином України;

При цьому наявність подвійного громадянства не допускається у випадках, якщо особа є громадянином країни-агресора, країни-окупанта або країни, яка не визнає територіальної цілісності та суверенітету України. Зокрема, йдеться про країни, які голосували проти Резолюції ГА ООН "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 р. № 68/262. До них належать Росія, Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве, Венесуела.

Нагадаємо, Зеленський вносив до Верховної Ради законопроєкт про інститут множинного громадянства ще 22 січня 2024 року. Хоча документ позначався як невідкладний, але, зрештою, його так і не поставили на голосування.