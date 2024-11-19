Зеленский снова предлагает множественное гражданство: почему это для него важно и что может мешать

В этой инициативе есть много важных нюансов

Президент Владимир Зеленский, представляя внутренний План устойчивости в Верховной Раде, высказал идею создания института множественного гражданства. Несмотря на то, что конкретных деталей пока нет, инициатива не нова: в январе этого года глава государства уже предлагал внести изменения в закон "О гражданстве". Речь о законопроекте №10425.

"Телеграф" напоминает, что предполагает эта реформа, какие риски и преимущества она несет для иностранцев и украинцев, а также почему юристы относятся к введению скептически.

Что предложил Зеленский?

Идея множественного гражданства основывается на упрощении процедур для получения украинского паспорта в отдельных случаях.

для представителей украинской диаспоры, желающих вернуться к своим корням;

для иностранцев, защищающих Украину в составе ВСУ;

для граждан дружественных стран.

Что важно: в проекте нет никаких уступок для граждан России. Напротив, добровольное обретение гражданства "страны-агрессора" может стать основанием для потери украинского паспорта (речь, конечно, не идет о принуждении на оккупированных украинских территориях).

Кроме того, планируются более строгие требования к новым гражданам: необходимость сдачи экзаменов по истории Украины, государственному языку и Конституции. При невыполнении этих обязательств паспорт также может быть аннулирован.

Кому множественное гражданство поможет, а кому — наоборот

Хотя январский законопроект о множественном гражданстве был обозначен как "неотложный", он до сих пор не получил итогового утверждения. Дело в том, что инициатива вызвала оживленную дискуссию в экспертных кругах и среди депутатов.

В частности, возник резонный вопрос: позволит ли легализация множественного гражданства украинским военнообязанным с несколькими паспортами пересекать границу?

В первую очередь, как объясняет "Телеграфу" известный военный адвокат Роман Лихачев, на этот момент законодательством не определено, что личность с двойным или множественным гражданством может выезжать из Украины без ограничений. Для пограничников приоритетным все равно то, что эта личность является гражданином Украины. Поэтому паспорт другой страны не предоставит никаких льгот.

Для иностранцев наличие нашего паспорта будет толковаться иначе.

— Президент неоднократно заявлял, что иностранцы, получающие наше украинское гражданство, должны помнить, что с правами они приобретают и соответствующие обязанности. В том числе, они должны нести военную службу, наравне с другими гражданами Украины, — напоминает юрист.

То есть, если иностранцы выразят желание получить украинское гражданство, то контракт на военную службу не будет предусматривать увольнение во время войны. Они будут подпадать под общие условия.

— В конце концов, интересно, сколько иностранцев захотят принять статус гражданина Украины, зная это. Например, если человек имеет двойное гражданство, например, Украины и Венгрии и приедет в Украину, он не сможет свободно уехать за границу. У меня была практика, когда люди с двойным гражданством не могли уехать из Украины, даже когда пытались избавиться от украинского гражданства, — отмечает Лихачев.

Как добавляет в разговоре с "Телеграфом" юрист и управляющий партнер украинской юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев, инициатива Зеленского может стать полезной для тех иностранцев, которые намеренно вступить в ряды ВСУ.

— В мире много стран, запрещающих участие в войнах за деньги на стороне иностранных государств. Кстати, Украина также запрещает своим гражданам участвовать в войнах за деньги на стороне третьих стран, что считается наемством. Поэтому, возможно, в случае двойного гражданства некоторые страны будут освобождать лицо от уголовной ответственности, поскольку он якобы воюет за гражданство другой страны, — считает управляющий партнер украинской юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

В то же время, нет никаких гарантий, что это будет работать. Ведь большинство государств, которые терпят множественное гражданство, руководствуются простым принципом: они рассматривают личность исключительно как собственного гражданина, несмотря на наличие других паспортов.

— Возможно, инициатива по легализации двойного гражданства обусловлена стремлением Зеленского сохранить украинское гражданство для тех украинцев, которые уже получили или планируют получить паспорта других государств. И, возможно, это позволит влиять на результаты выборов, поскольку в странах, где проживает значительное количество украинцев, их голоса могут стать решающими, — говорит Ильяшев.

По его словам, именно по этой причине существуют международные конвенции по борьбе с двойным гражданством.

— Есть теория международного права, касающаяся так называемых бипатридов (людей с двойным гражданством). Если говорить о мировой тенденции, то это не прогрессивный путь, а скорее регрессивный, потому что человек, обладающий двумя гражданствами, находится в так называемой "подвешенной" ситуации, — считает юрист.

"Конституция в принципе не разрешает таких изменений"

В конце концов, если в Украине окончательно решат ввести инициативу о введении множественного гражданства, это потребует изменений в Конституцию, поскольку в Конституции Украины предусмотрено единое гражданство. Речь идет о статье 4 Конституции Украины.

— Внести изменения в Конституцию сложно, и на самом деле не думаю, что это возможно в ближайшее время, — считает управляющий партнер украинской юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев.

К тому же, как замечает Роман Лихачев, в законодательстве на этот момент вообще нет четкого определения термина множественного гражданства, хотя есть понятие двойного гражданства.

Поэтому, чтобы институт множественного гражданства эффективно работал в Украине, нужно уточнять много юридических нюансов на государственном уровне.

Напомним, Зеленский уже пытался провести реформу в декабре 2019 года. Тогда законопроект также имел целью упростить получение гражданства, однако не был принят.

Проект закона в 2019 году

В то же время многие развитые страны уже успешно реализуют концепцию множественного гражданства. К примеру, Канада и Австралия позволяют иметь несколько паспортов, признавая это важным для привлечения талантов и инвестиций. США практикуют систему натурализации, позволяющую сохранять прежнее гражданство.