Як і чому люди селяться у Чорнобильській зоні від початку війни (відео)

Деякі просто прописуються у зоні ЧАЕС

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні з’явилася схема із переселенням людей до Чорнобильської зони відчуження. Поселенці через суд одержують щомісячні виплати від держави.

Витрати бюджету на ці виплати становлять близько 15 млрд грн на рік. Про це в інтерв’ю Forbes розповіла заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

Починаючи з 1990-х, в Україні була норма: люди, які проживали в Чорнобильській зоні на момент аварії та сім років після неї, отримували доплату до пенсії. До початку війни одержувачів таких доплат було близько 10 000, а з бюджету на це витрачалося 51,4 млн грн на місяць, розповіла чиновниця.

2022 року з’явилася несподівана практика. Суди почали масово призначати виплату за проживання у зоні радіаційного забруднення людям без статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи ліквідатора аварії.

Як повідомила Марчак, сьогодні через судові рішення кількість українців з такими доплатами зросла майже до 135 400.

"Додаткові виплати від держави становлять вже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік. І прогрес геометричний", — заявила вона.

Аби розв'язати проблему із витрачанням коштів на "схему" у проєкті бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали у Чорнобильській зоні з 1986 по 1993 рік.

За словами чиновниці, під час кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що отримувачі доплат не завжди переїжджають до зони ЧАЕС. Багато хто спеціально прописується в зоні радіаційного забруднення, в непридатних для життя будинках, часто по кілька десятків в одній квартирі.

Нагадаємо, офіцер радіаційної розвідки, ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Мирний заявив, що наше уявлення про радіацію, її вплив та наслідки сильно відстає від реальності. Це зрозуміло, адже людство свідомо познайомилося з явищем радіоактивності, з ядерною енергією, лише близько сторіччя тому.