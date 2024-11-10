Міністр пояснив, як учителі зможуть отримати доплату в розмірі 1000 гривень

Кошти на ці виплати передбачили в бюджеті

З 1 січня 2025 року всі вчителі загальної середньої освіти отримають доплату в розмірі 1 тисячі гривень. Для її отримання не потрібно жодних додаткових дій.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише Укрінформ. За його словами, щомісячну доплату до заробітної плати отримають всі вчителі, незалежно від того, з міста вони чи з села.

"Механізм — це наш внутрішній механізм, вчитель його не відчує. Ця доплата не потребує ніяких додаткових дій з боку вчителя. І тому це найбільш зручне рішення", — підкреслив міністр.

Лісовий підкреслив, що загальна потреба для підвищення заробітної плати вчителів і педагогічних працівників становить близько 300 мільярдів гривень. За його словами, в бюджеті цього року вдалося знайти лише 12 мільярдів гривень, тому й було прийняте рішення запровадити доплату до вчительської зарплати.

Міністр розповів, що вже розроблений сценарій підвищення зарплати. Він потребує при найменшому поетапному впровадженні 40 мільярдів, а при одномоментному підвищенні зарплати для всіх педагогічних працівників — 300 мільярдів.

"Тому ми вирішили використати наявні кошти для того, щоб зробити таку доплату на період війни в обсязі 1000 тисяча в цьому навчальному році, 2 тисячі — у наступному навчальному році. Слід зазначити, що це "чистими" на руки. Тобто в бюджеті передбачені кошти із податками — тобто це 1300 і 2600 із 1 вересня 2025 року", — наголосив Лісовий.

Він підкреслив, що така норма доплат до заробітної плати діятиме до закінчення воєнного стану в Україні. За його словами, в бюджеті 2025 року закладено збільшення доплат до двох тисяч гривень.

"Якщо у нас будуть з’являтися можливості, а ми над цим працюємо, то ми будемо збільшувати цю доплату відповідно до тих можливостей, до тих ресурсів, які ми будемо залучати на цю мету", — сказав Лісовий.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки заявило, що для підвищення зарплат вчителям до трьох мінімальних зарплат (передбачених законодавством) потрібні додаткові 270 млрд грн. Як стверджує депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, міністр не зміг захистити свою позицію та просто погоджується з тим, що йому нав’язують.