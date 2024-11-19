Менше, ніж говорять росіяни. ЗМІ повідомили, скільки ракет ATACMS збили над Росією

Раніше у РФ підтвердили атаку

У вівторок, 19 листопада Україна використала американські ракети ATACMS для удару по території Росії, всього їх було випущено 8. Сили оборони вперше скористалася нещодавно наданим дозволом від адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це пише Reuters. Представник США на умовах анонімності сказав виданню, що Росії вдалося перехопити лише дві з восьми ракет, випущених Україною, і що удар було завдано по точці постачання боєприпасів.

Також зазначається, що повідомлення про українську атаку викликали хвилювання на фінансових ринках. Індекси акцій у Європі впали, а безпечні активи зросли в ціні.

Карачев на мапі

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада в Брянській області РФ пролунали вибухи на військовому об'єкті. За даними російських ЗМІ, це сталося в місті Карачев. У Міноборони РФ заявили, що по військовому об’єкту було завдано удару ракетами ATACMS.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч проти 19 листопада вразили арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі Карачева у Брянській області. Зазначалося, що станом на 02:30 ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

Джерела "Телеграфа" у ВСУ підтвердили застосування американських ракет ATACMS по військовій цілі в Брянській області. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що не володіють інформацією про нібито удар ракетами ATACMS по РФ.