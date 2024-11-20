Ваши ставки, господа! Букмекеры дали прогноз по ядерному удару в 2024 году

Ставка "да" сыграет, если Россия применит ядерное оружие к 23:59:59 31 декабря 2024 года

Букмекеры принимают ставки на то, будет ли нанесен ядерный удар до конца года. Это произошло после того, как Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные сайта Polymarket. Там отмечается, что в настоящее время такой шанс людьми оценивается в 10%.

Хотя вчера ставки были значительно выше. Они доходили до 18%.

Поставить можно на варианты "да" и "нет". Ставка "да" сыграет, если Россия применит ядерное оружие к 23:59:59 31 декабря 2024 по восточному времени (06:59:59 1 января 2025 по Киеву). При этом информация потребует подтверждения.

Ядерный шантаж Путина

Россия далеко не в первый раз грозит Украине применением ядерного оружия. Каждый раз, когда Киев просил у Запада что-то, что может повлиять на ход войны, помочь ВСУ перехватить инициативу на фронте, в Москве сразу же намекали, или же открыто давали понять, что применят ядерное оружие, если Украине будет оказана та или иная существенная помощь.

Фактически с начала великой войны при любых сложностях на фронте Россия шантажировала Украину и Запад ядерным оружием.

Российская Федерация (РФ) обновила ядерную доктрину. Диктатор Владимир Путин подписал указ. Согласно обновленной доктрине, основанием для нанесения ядерного удара может быть:

агрессия против России, а также ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства;

массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

В конце сентября диктатор Путин выступил с инициативой изменить условия применения ядерного оружия. В проекте обновленной ядерной доктрины предлагается рассматривать агрессию против России со стороны неядерного государства как совместное нападение, если оно осуществляется с участием или поддержкой страны, обладающей ядерным арсеналом.