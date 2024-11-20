Які подарунки на Новий рік дарували в СРСР

"Телеграф" розповість, що цікаво знаходили діти під ялинкою

У часи СРСР новорічні подарунки для дітей були особливим символом свята. Воно об'єднувало мільйони родин по всій країні і люди обмінювались подарунками.

"Телеграф" розповість, що дарували дітям та дорослим на Новий рік. Варто зазначити, що такі подарунки вже рідко де можна зустріти.

Одним з популярних подарунків — цукерки. Стандартний дитячий набір складався з картонної коробки у вигляді Кремля або казкового будиночка, наповненої цукерками вітчизняного виробництва.

Головними "зірками" святкового набору були шоколадні цукерки "Мішка косолапий", "Білочка" та карамель "Дюшес". Особливою радістю для дітей ставали дефіцитні мандарини та апельсини, які для багатьох асоціювалися виключно з новорічним святом.

Подарунки видавали на роботі батькам через профспілки. Стандартний набір важив кілограм і коштував 3-5 карбованців.

Окрім солодощів, діти могли знайти під ялинкою іграшки вітчизняного виробництва: ляльки, машинки, конструктори. Особливо цінувалися подарунки з НДР – залізниці та машинки Matchbox.

Цікаво, що набори формувалися централізовано та були майже ідентичними по всій країні – від Львова до Владивостока. Це створювало відчуття єдності та спільного свята для всіх радянських дітей.

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