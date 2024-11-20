"Всім, хто зробив цей день можливим". Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 зворушливо згадали про ЗСУ

У титрах до гри згадали про тих, хто захищає Україну від російських агресорів

У середу, 20 листопада, відбувся довгоочікуваний реліз культової гри S.T.A.L.K.E.R. 2, розробниками якої є українська компанія GSC Game World. Разом з тим, команда згадала тих, завдяки кому вони отримали можливість випустити цю гру.

Про це повідомив сайт про комп'ютерні ігри PlayUA. В титрах розробники згадали бійців Сил оборони України, які захищали і захищають нашу державу від російського вторгнення. Згадали як живих, так і тих, хто не повернувся з поля бою.

"Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість, Україна пройде і вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов… Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять всім, кого забрала ці війна. Команда GSC Game World", — сказано в титрах.

Також на YouTube-каналі GSC Game World вийшов релізний англомовний трейлер гри. У ньому доступні титри іншими мовами світу, зокрема українською, російською, польскою, чеською, німецькою, сербською, китайською, іспанською, італійською, португальською, французською, корейською, арабською та японською.

Крім того, на офіційному акаунті гри в соцмережі "Х" (колишній Твіттер) вийшло звернення команди розробників до гравців.

"Попри всі труднощі, гра вийшла. Наш найбільший проект, наша власна історія та лист любові до України. Це дуже пам'ятний для всіх нас день. У нас амбітні плани на всесвіт S.T.A.L.K.E.R. В якомусь сенсі для нас сьогоднішній день водночас є поверненням, і початком нової подорожі. Ми щиро вдячні, що всі ці роки ви залишались з нами, і що продовжуєте бути з нами й зараз. Зона належить вам", — йдеться у зверненні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вийшов перший реліз гри GTA VI. Орієнтовно гра вийде за кілька років.