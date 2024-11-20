"Всем, кто сделал этот день возможным". Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 трогательно вспомнили об ВСУ

В титрах к игре вспомнили о тех, кто защищает Украину от российских агрессоров

В среду, 20 ноября, состоялся долгожданный релиз культовой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, разработчиками которой является украинская компания GSC Game World. Вместе с тем, команда вспомнила тех, кому они получили возможность выпустить эту игру.

Об этом сообщил сайт о компьютерных играх PlayUA. В титрах разработчики упомянули бойцов сил обороны Украины, которые защищали и защищают наше государство от российского вторжения. Вспомнили как живых, так и не вернувшихся с поля боя.

"Через смерть и боль, войну, страх и жестокость, Украина пройдет и выстоит. Она делала это всегда и сделает это снова… Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал сегодняшний день возможным. Вечная память всем, кого забрала эти войны. Команда GSC Game World", — сказано в титрах.

Также на YouTube-каналеGSC Game World получился релизный англоязычный трейлер игры. В нем доступны титры на других языках мира, в частности на украинском, русском, польском, чешском, немецком, сербском, китайском, испанском, итальянском, португальском, французском, корейском, арабском и японском.

Кроме того, на официальном аккаунте игры в соцсети "Х" (бывший Твиттер) вышло обращение команды разработчиков к игрокам.

"Несмотря на все трудности, игра получилась. Наш крупнейший проект, наша собственная история и письмо любви к Украине. Это очень памятный для всех нас день. У нас амбициозные планы на вселенную S.T.A.L.K.E.R. В каком-то смысле для нас сегодняшний день одновременно является возвращением, и Начало нового путешествия. Мы искренне благодарны, что все эти годы вы оставались с нами, и что продолжаете быть с нами и сейчас. Зона принадлежит вам", — говорится в обращении.

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