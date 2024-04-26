Персонажі заговорили українською і не тільки: вийшов новий трейлер гри "STALKER 2: Серце Чорнобиля", відео

38 років тому сталась найбільша техногенна катастрофа в історії планети

26 квітня весь світ згадує та шанує пам'ять про аварію на Чорнобильській АЕС. І студія GSC Game World нагадала про 38 річницю цієї катастрофи, опублікувавши новий трейлер своєї гри "S.T.A.L.K.E.R. 2:Серце Чорнобиля" з українським дубляжем.

Про це розповіли самі розробники у мережі Х. За їх словами, аварія на ЧАЕС залишається в пам'яті кожного, як нагадування про ціну, яку людство заплатило.

В опублікованому трейлері "Це не рай" для гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", персонажі вперше заговорили українською. Крім того, уважні гравці помітили, що персонаж Ріхтер кидає головному герою гри Скіфу українську монету номіналом 50 коп.

"38 років тому сталась найбільша техногенна катастрофа в історії планети — четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції вибухнув, що спричинило викид радіоактивних частинок на тисячі кілометрів. Візуальні наслідки виявились руйнівними, а не візуальні — невиправними, і їхня сила відчутна й сьогодні", — написали вони.

Розробники також наголосили, що Чорнобильська трагедія назавжди має залишитись найбільшою техногенною катастрофою і відповідальність зробити все можливе для цього лежить "на плечах у всього цивілізованого світу".

Раніше "Телеграф" писав, як виглядав Чорнобиль під час окупації.