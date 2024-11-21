Россияне атаковали возле админграницы Днепропетровской области — Deepstate

У противника есть тактические успехи

Российские оккупанты активизировали свои действия в районе Великой Новоселки. Этот населенный пункт находится примерно в двадцати километрах от админграницы Днепропетровской области.

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState. По его информации, днем 20 ноября захватчики проводили атаки малыми группами в районе Раздольного и западнее Новодонецкого.

"По предварительным данным, враг имел тактический успех. Более подробная обстановка будет ясна через пару дней", — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что тем самым россияне хотят обойти Великую Новоселку с севера и перерезать дорогу на Богатыр.

Всего в течение суток 20 ноября противник достиг успеха в некоторых местах в северо-западной части подконтрольных ВСУ территорий Курской области. Кроме того, продвижение зафиксировано в Курахово, к югу от города в районе Дальнего и в районе Раздольного.

Как сообщалось ранее, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, как изменилась тактика россиян в Курской области.