"Путін досяг піку гніву": які об'єкти може атакувати РФ

Вже п’ять іноземних посольств в Україні виступили із тривожними заявами

У середу, 20 листопада, з’явилася інформація про те, що РФ може атакувати ракетами посольства західних країн у Києві. На тлі цього вони почали масово переходити на дистанційну роботу та попереджати своїх громадян про потенційну небезпеку.

Про це повідомив ресурс Sky News із посиланням на слова військового аналітика Шона Белла. На його думку, у Кремлі справді могли ухвалити рішення про посилення атак по столиці України. Це могло статися тому, що Путін досяг "піку гніву".

"Белл вважає, що Путін, ймовірно, вирішив посилити атаки на Київ після того, як США оголосили, що дозволять Україні запустити американські ракети великої дальності територією Росії", — пише Sky News.

Однак незважаючи на те, що Київ має "досить ефективну" систему ППО, а іноземні посольства мають бути захищені міжнародними конвенціями, Путін все-таки може зважитися атакувати ці об’єкти в Києві.

При цьому Белл підкреслив, що рішення закрити посольство США у столиці "швидше продиктоване розсудливістю".

Нагадаємо, попередження США та закриття багатьох посольств у Києві після повідомлень про масштабну повітряну атаку не пов’язане з посиленням ядерної риторики Кремля . Це пов’язано з загрозою атаки БПЛА та ракет. Про це повідомили джерела у дипломатичній місії. Там додали, що стежать за ситуацією.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 20 листопада посольство США в Україні попередило своїх громадян щодо загрози масштабної повітряної атаки РФ. У зв’язку з цим було повідомлено, що посольство у Києві закриється.

Згодом у Головному управлінні розвідки України сказали, що Російська Федерація проводить масштабну інформаційно-психологічну операцію проти України. Типові для російських ІПСО граматичні помилки.