Танк-снайпер Challenger: в ДШВ розповіли про досвід користування британською бронетехнікою (фото, відео)

Танк в бригаді ласкаво називають "малюк", що іронічно

Україна отримала від Британії понад 10 танків Challenger 2. Наразі їх використовують в Курській області, 82 десантно-штурмова Буковинська бригада.

Як розповів командир танка Олександр в коментарі "Армія.Інформ", бронетехніка обладнана особливою системою ведення вогню, яка коригує все потрібне самостійно, залежно від умов. Танк порівнюють зі снайпером, адже серед інших, таких як радянські танки чи Abrams, Challenger — найвлучніший. Навіть в роботі системи наведення багато схожого зі снайпингом: "У нього є метеодатчик, який передає комп’ютеру інформацію про вітер, вологість та інші чинники. І він сам вносить ці поправки". Також бортовий комп’ютер здатен запам’ятати кілька цілей та перемикатись між ними не потребуючи додаткового перенаведення.

Характеристики Challenger 2

Це основний бойовий танк, який надійшов на озброєння в 1998 році та пройшов ряд модернізацій, щоб продовжити термін служби та розширити можливості.

Екіпаж - 4 людини (командир, навідник, заряджаючий, водій)

Двигун потужністю 1200 к.с. При цьому у бригаді ДШВ зазначають, що не завадив би потужніший, 1500 к.с.

Challenger II 82 десантно-штурмової Буковинської бригади

Максимальна швидкість — 59 км/год по дорозі, що чимало для гіганта, що важить понад 60 тонн.

Основне озброєння — 120-мм нарізна гармата L30A1 (50 снарядів)

Додаткове озброєння — ланцюгова гармата Boeing калібру 7,62 мм та GPMG (кулемет загального призначення) для заряджаючого.

Оптичні та тепловізійні приціли є як у командира, так і у навідника, включаючи окремий панорамний приціл 360ᵒ для командира. Прицільні системи, вежа та гармата повністю стабілізовані, що дозволяє швидко вражати ціль у нерухомому стані та під час руху.

Раніше "Телеграф" розповідав про трофейний сучасний російський танк Т-90С. Це експортна версія одного з танків, що у Росії вважають найкращим.