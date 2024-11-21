В Україні змінять правила бронювання з 1 грудня: чого слід очікувати

Уряд України змінюватиме підходи до бронювання працівників з 1 грудня

Кабінет міністрів України змінить підходи до бронювання працівників від мобілізації, починаючи з 1 грудня поточного року. Ці нововведення стосуватимуться різних аспектів — від обліку заробітної плати до визначення статусу критичного підприємства.

Про це повідомляє Forbes Україна. За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, для того, щоб підприємство набуло статусу "критичного", воно має відповідати двом основним критеріям:

не має бути жодної заборгованості по роботі;

середня зарплата має бути не менше ніж 2,5 мінімальних зарплат, або 20 000 гривень.

Зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство, також має становити щонайменше 20 000 гривень.

Як зазначив Кіндратів, це дозволить знизити ризик зловживань. Йдеться про ситуації, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання та платять лише той мінімум, який потрібний конкретному працівнику.

Крім того, обласні військові адміністрації повинні узгоджувати свої критерії з Міністерством економіки та Міністерством оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які фахівці можуть отримати броню від мобілізації.