Економічне бронювання має бути, але… У Третій штурмовій назвали головну умову

Військовий пояснив, за якої умови його нормально сприймуть бійці на фронті

Питання економічного бронювання в Україні стоїть доволі гостро, адже існує багато протиріч. Проте його можна впроваджувати тільки на справедливих засадах.

Про це "Телеграфу" розповів заступник командира Третьої штурмової бригади Родіон Кудряшов в бліцінтерв’ю "Настав час депутатів зробити неможливе: замкомбрига Третьої штурмової про економічне бронювання, план перемоги і загрозу КНДР".

"Моя думка – економічне бронювання повинно бути. У нас є багато галузей, напрямків, військових і невійськових виробництв, які допомагають нам, як державі, триматися на плаву", — зазначив Кудряшов.

Але, військовий акцентує, що таке бронювання не повинно перетворитися на корупційний механізм. Воно має бути на 100% справедливим, за що зараз і переймається більшість військових.

"Щоб все було так, як буде прописано в законі, а не запроваджувати корупцію за допомогою цього закону про бронювання. Тобто, щоб заможні бронювалися, а бідні воювали – такого нам не потрібно. Я не розумію, як надалі така країна буде існувати, якщо такі випадки будуть відбуватись", — резюмував боєць.

Нагадаємо, що, за словами нардепа "Слуги народу" Павла Фролова, економічне бронювання можуть прийняти за однієї умови. І головну роль у цьому питанні може відіграти не думка суспільства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заява Масі Найєма про капітуляцію через погану мобілізацію викликала дискусію у мережі.