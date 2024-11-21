В Украине изменят правила бронирования с 1 декабря: чего следует ожидать

Правительство Украины будет менять подходы к бронированию работников с 1 декабря

Кабинет министров Украины изменит подходы к бронированию работников от мобилизации, начиная с 1 декабря текущего года. Эти нововведения будут касаться разных аспектов — от учета заработной платы до определения статуса "критического" предприятия.

Об этом сообщает Forbes Украина. По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, для того, чтобы предприятие получило статус "критического", оно должно соответствовать двум основным критериям:

не должно быть никаких задолженностей по работе;

средняя зарплата должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат, или 20 000 гривен.

Зарплата каждого военнообязанного работника, которого бронирует предприятие, также должна составлять не менее 20 000 гривен.

Как отметил Киндратив, это позволит снизить риск злоупотреблений. Речь идет о ситуациях, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании и платят лишь тот минимум, который требуется конкретному работнику.

Кроме того областные военные администрации должны согласовывать свои критерии с Министерством экономики и Министерством обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие специалисты могут получить бронь от мобилизации.