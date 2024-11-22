Россияне захватили новые территории в Донецкой области. Как изменилась линия фронта (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 1003-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 21 ноября, до 22:00, на фронте произошло 174 боевых столкновения. Россияне оккупировали еще одно село на Кураховском направлении в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Дальнее. Также россияне продвинулись в Торецке, Курахово, возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидова, Трудового, Антоновки и Дальнего.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 21 ноября, на Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону. Россияне атаковали вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки.

Больше всего боев за сутки было на Покровском направлении. С начала суток россияне 49 раз атаковали наши позиции. Бои шли в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки.

"Потери оккупантов за сегодня (21 ноября, — ред.) на направлении составили 208 военных убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину и четыре автомобиля захватчиков", — добавили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в пятницу, 22 ноября, в Сумах раздалось несколько мощных взрывов. Известно о двух попаданиях, погибли по меньшей мере два человека, также есть пострадавшие.